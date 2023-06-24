https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-يطلع-توكاييف-على-الوضع-في-روسيا-1078448347.html
بوتين يطلع توكاييف على الوضع في روسيا
بوتين يطلع توكاييف على الوضع في روسيا
تحدث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، اليوم السبت. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T10:14+0000
2023-06-24T10:14+0000
2023-06-24T10:14+0000
روسيا
العالم
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وأطلع الرئيس الروسي الرئيس الكازخستاني على الوضع في روسيا، على خلفية تمرد مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.وأشار توكاييف إلى أن "الأحداث الجارية شأن داخلي روسي".وقال توكاييف: "النظام الدستوري وسيادة القانون شرط لا غنى عنه للحفاظ على القانون والنظام في البلاد"، مؤكدا أن هذا هو أساس أمن المجتمع وتنميته الناجحة.وأشار بيان المكتب الصحفي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شكر كازاخستان على تفهم الوضع الحالي في روسيا الاتحادية.يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
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https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-هاتفيا-الوضع-في-روسيا-1078447184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يطلع توكاييف على الوضع في روسيا
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تحدث الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني، اليوم السبت.
وأطلع الرئيس الروسي الرئيس الكازخستاني على الوضع في روسيا، على خلفية تمرد مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.
وأشار توكاييف إلى أن "الأحداث الجارية شأن داخلي روسي".
وقال توكاييف: "النظام الدستوري وسيادة القانون شرط لا غنى عنه للحفاظ على القانون والنظام في البلاد"، مؤكدا أن هذا هو أساس أمن المجتمع وتنميته الناجحة.
وأشار بيان المكتب الصحفي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شكر كازاخستان على تفهم الوضع الحالي في روسيا الاتحادية.
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.