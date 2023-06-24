https://sputnikarabic.ae/20230624/تايوان-ترصد-19-طائرة-و5-سفن-تابعة-للجيش-الصيني-تقترب-من-الجزيرة-1078441943.html
تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة
تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، رصد 19 طائرة وخمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T03:41+0000
2023-06-24T03:41+0000
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وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تويتر: "من الساعة 08:00 (03:00 بتوقيت موسكو) في 24 يونيو، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (بما في ذلك مقاتلات J-10 و J-11)، عبرت 8 طائرات منها "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".يشار إلى أن الجيش التايواني سجل أيضًا اقتراب خمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بدوريات قتالية مشتركة تقترب من الجزيرة.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230409/تايوان-ترصد-اقتراب-58-طائرة-صينية-من-الجزيرة-1075699695.html
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أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان ترصد 19 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، رصد 19 طائرة وخمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقترب من الجزيرة.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقع تويتر: "من الساعة 08:00 (03:00 بتوقيت موسكو) في 24 يونيو، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني (بما في ذلك مقاتلات J-10 و J-11)، عبرت 8 طائرات منها "الخط الوسطي" لمضيق تايوان".
يشار إلى أن الجيش التايواني سجل أيضًا اقتراب خمس سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بدوريات قتالية مشتركة تقترب من الجزيرة.
يشار إلى أن تايوان
(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.