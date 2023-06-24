https://sputnikarabic.ae/20230624/توقف-محاولة-التمرد-العسكري-بوساطة-بيلاروسية--عاجل-1078458659.html
توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
أجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T17:18+0000
2023-06-24T17:18+0000
2023-06-24T18:03+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".
https://sputnikarabic.ae/20230624/روسيا-تنذر-الغرب-من-مغبة-استغلال-التمرد-المسلح-لخدمة-مصالحها-1078456320.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
17:18 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
أجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".
في الوقت الحالي هناك مسودة لخيار مقبول لحل الموقف مع مجموعة "فاغنر" مع ضمانات أمنية لمقاتليها.
وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".
وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته
تعود أدراجها".