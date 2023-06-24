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توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية
أجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T17:18+0000
2023-06-24T18:03+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".
https://sputnikarabic.ae/20230624/روسيا-تنذر-الغرب-من-مغبة-استغلال-التمرد-المسلح-لخدمة-مصالحها-1078456320.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

توقف محاولة التمرد العسكري بوساطة بيلاروسية

17:18 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أجرى الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين.
وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".

في الوقت الحالي هناك مسودة لخيار مقبول لحل الموقف مع مجموعة "فاغنر" مع ضمانات أمنية لمقاتليها.

الرئاسة البيلاروسية
وأضاف البيان: "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
روسيا تنذر الغرب من مغبة استغلال التمرد المسلح لخدمة مصالحها
15:09 GMT
وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".
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