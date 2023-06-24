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https://sputnikarabic.ae/20230624/حاكم-فورونيج-الروسية-يعلن-إلغاء-جميع-الفعاليات-الجماهيرية-بالمقاطعة-1078442599.html
حاكم فورونيج الروسية يعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية بالمقاطعة
حاكم فورونيج الروسية يعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية بالمقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية المقبلة في المقاطعة، مؤكدا أن الوضع مستقر. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T05:46+0000
2023-06-24T05:46+0000
روسيا
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وكتب غوسيف اليوم السبت: "لقد قررنا إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية القادمة في مقاطعة فورونيج. الوضع مستقر. جميع خدمات دعم الحياة تعمل كالمعتاد. سأطلب من جميع سكان فورونيج وضيوف المنطقة التزام الهدوء".في وقت سابق، حث حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، السكان على الامتناع عن التحرك على طول الطريق السريع "إم-4 دون" والطرق الإقليمية والمحلية. كما أفادت قناة التلغرام التابعة لحكومة مقاطعة فورونيج بأن قافلة من المعدات العسكرية كانت تتحرك على طول الطريق "إم-4 دون". ووفقًا لحاكم مقاطعة ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، تم حظر حركة المرور على حدود مقاطعتي ليبيتسك وفورونيج، ما تسبب في ازدحام مروري.كما أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية التي كان من المقرر أجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع في المقاطعة .وكتب غولوبيف على قناته في "تلغرام": "تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع التجمعات الجماهيرية التي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع في روستوف على الدون".وفي السياق كشف حاكم المقاطعة عن فرض قيود مؤقتة على حركة المرور في تاغانروغ وفي الاتجاه الشمالي من روستوف.
https://sputnikarabic.ae/20230624/حاكم-منطقة-ليبيتسك-الروسية-يعلن-تعزيز-الإجراءات-الأمنية-1078441001.html
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روسيا

حاكم فورونيج الروسية يعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية بالمقاطعة

05:46 GMT 24.06.2023
© Sputnik . Alexey Sazonov /  / الانتقال إلى بنك الصورساحة "كولتسوفسكي" في فورونيج، روسيا
ساحة كولتسوفسكي في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Alexey Sazonov /
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أعلن حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية المقبلة في المقاطعة، مؤكدا أن الوضع مستقر.
وكتب غوسيف اليوم السبت: "لقد قررنا إلغاء جميع الأحداث الجماهيرية القادمة في مقاطعة فورونيج. الوضع مستقر. جميع خدمات دعم الحياة تعمل كالمعتاد. سأطلب من جميع سكان فورونيج وضيوف المنطقة التزام الهدوء".
في وقت سابق، حث حاكم مقاطعة فورونيج، ألكسندر غوسيف، السكان على الامتناع عن التحرك على طول الطريق السريع "إم-4 دون" والطرق الإقليمية والمحلية.
كما أفادت قناة التلغرام التابعة لحكومة مقاطعة فورونيج بأن قافلة من المعدات العسكرية كانت تتحرك على طول الطريق "إم-4 دون". ووفقًا لحاكم مقاطعة ليبيتسك، إيغور أرتامونوف، تم حظر حركة المرور على حدود مقاطعتي ليبيتسك وفورونيج، ما تسبب في ازدحام مروري.
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كما أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية التي كان من المقرر أجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع في المقاطعة .
وكتب غولوبيف على قناته في "تلغرام": "تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع التجمعات الجماهيرية التي كان من المقرر عقدها في عطلة نهاية الأسبوع في روستوف على الدون".
وفي السياق كشف حاكم المقاطعة عن فرض قيود مؤقتة على حركة المرور في تاغانروغ وفي الاتجاه الشمالي من روستوف.
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