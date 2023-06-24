https://sputnikarabic.ae/20230624/حاكم-منطقة-ليبيتسك-الروسية-يعلن-تعزيز-الإجراءات-الأمنية-1078441001.html
حاكم منطقة ليبيتسك الروسية يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية
حاكم منطقة ليبيتسك الروسية يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية
أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور آرتامونوف، صباح اليوم السبت، تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وحث السكان على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T01:44+0000
2023-06-24T01:44+0000
2023-06-24T02:03+0000
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وقال آرتامونوف عبر قناته بموقع تليغرام: "تم اتخاذ قرار بتعزيز التدابير الأمنية في منطقة ليبيتسك، حيث يُحث سكان المنطقة على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج".وأضاف آرتامونوف: "تم اتخاذ قرار بتعزيز التدابير الأمنية في المنطقة بناءً على نتائج اجتماع الفريق العامل. سيتم إيلاء اهتمام خاص للمنشآت ذات الأهمية الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بأن يتجنب سكان المنطقة السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مناطق-من-أوكرانيا-1078439658.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
حاكم منطقة ليبيتسك الروسية يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية
01:44 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 02:03 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور آرتامونوف، صباح اليوم السبت، تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وحث السكان على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج.
وقال آرتامونوف عبر قناته بموقع تليغرام: "تم اتخاذ قرار بتعزيز التدابير الأمنية في منطقة ليبيتسك، حيث يُحث سكان المنطقة على تجنب السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج".
وأضاف آرتامونوف: "تم اتخاذ قرار بتعزيز التدابير الأمنية في المنطقة بناءً على نتائج اجتماع الفريق العامل. سيتم إيلاء اهتمام خاص للمنشآت ذات الأهمية الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بأن يتجنب سكان المنطقة السفر في الاتجاه الجنوبي، وخاصة إلى إقليم فورونيج".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.