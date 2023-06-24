عربي
https://sputnikarabic.ae/20230624/خبير-أوروبا-تدفع-ثمنا-باهظا-لتبعيتها-لأمريكا-1078450164.html
خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا
خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا
قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي، إن أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للطرح الأمريكي، الذي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T11:59+0000
2023-06-24T11:59+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104391/27/1043912705_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_0ed59cfc54a552008aaed473672b10c2.jpg
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب النفط "دروجبا"، بينما سيستمر استيراد النفط من كازاخستان عبر هذا الخط.وأضاف الحيدوسي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أكبر المتضررين من الأزمة الراهنة هي أوروبا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات كافة، خاصة الطاقية بسبب الندرة التي عرفتها إزاء رغبتها في التخلي عن الواردات من روسيا.وتابع "أوروبا أمام معضلة كبيرة، حيث باتت تدفع أضعاف الأسعار التي كانت تدفعها لروسيا، وهو ما لم توفره حتى الولايات المتحدة لفرنسا، الأمر الذي ذكره الرئيس الفرنسي في وقت سابق".ومضى بقوله إن "دول الاتحاد خصصت أكثر من 300 مليار دولار لإيجاد البديل للطاقة الواردة من روسيا، عبر الطاقات البديلة، أو الوقود الأحفوري من دول شمال أفريقيا أو أي دول أخرى، وهو ما ضاعف الأعباء الناجمة عن موقفها".وشدد على أن الجانب الأمريكي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة، ما صعد من لهجة اليمين في أوروبا واحتجاجاته بسبب الأعباء التي فرضت نتيجة التماهي مع الرغبة الأمريكية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الاتحاد-الأوروبي-ما-يجري-في-روسيا-هو-شأن-داخلي-1078447357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104391/27/1043912705_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8484d0a7494bddfe2dca877342737670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا

11:59 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / John Thys
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي، إن أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للطرح الأمريكي، الذي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب النفط "دروجبا"، بينما سيستمر استيراد النفط من كازاخستان عبر هذا الخط.
وأضاف الحيدوسي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أكبر المتضررين من الأزمة الراهنة هي أوروبا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات كافة، خاصة الطاقية بسبب الندرة التي عرفتها إزاء رغبتها في التخلي عن الواردات من روسيا.
وتابع "أوروبا أمام معضلة كبيرة، حيث باتت تدفع أضعاف الأسعار التي كانت تدفعها لروسيا، وهو ما لم توفره حتى الولايات المتحدة لفرنسا، الأمر الذي ذكره الرئيس الفرنسي في وقت سابق".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
الاتحاد الأوروبي: ما يجري في روسيا هو شأن داخلي
08:42 GMT
ومضى بقوله إن "دول الاتحاد خصصت أكثر من 300 مليار دولار لإيجاد البديل للطاقة الواردة من روسيا، عبر الطاقات البديلة، أو الوقود الأحفوري من دول شمال أفريقيا أو أي دول أخرى، وهو ما ضاعف الأعباء الناجمة عن موقفها".
وشدد على أن الجانب الأمريكي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة، ما صعد من لهجة اليمين في أوروبا واحتجاجاته بسبب الأعباء التي فرضت نتيجة التماهي مع الرغبة الأمريكية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала