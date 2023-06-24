https://sputnikarabic.ae/20230624/خبير-أوروبا-تدفع-ثمنا-باهظا-لتبعيتها-لأمريكا-1078450164.html
خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا
خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا
قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي، إن أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للطرح الأمريكي، الذي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T11:59+0000
2023-06-24T11:59+0000
2023-06-24T11:59+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104391/27/1043912705_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_0ed59cfc54a552008aaed473672b10c2.jpg
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب النفط "دروجبا"، بينما سيستمر استيراد النفط من كازاخستان عبر هذا الخط.وأضاف الحيدوسي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أكبر المتضررين من الأزمة الراهنة هي أوروبا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات كافة، خاصة الطاقية بسبب الندرة التي عرفتها إزاء رغبتها في التخلي عن الواردات من روسيا.وتابع "أوروبا أمام معضلة كبيرة، حيث باتت تدفع أضعاف الأسعار التي كانت تدفعها لروسيا، وهو ما لم توفره حتى الولايات المتحدة لفرنسا، الأمر الذي ذكره الرئيس الفرنسي في وقت سابق".ومضى بقوله إن "دول الاتحاد خصصت أكثر من 300 مليار دولار لإيجاد البديل للطاقة الواردة من روسيا، عبر الطاقات البديلة، أو الوقود الأحفوري من دول شمال أفريقيا أو أي دول أخرى، وهو ما ضاعف الأعباء الناجمة عن موقفها".وشدد على أن الجانب الأمريكي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة، ما صعد من لهجة اليمين في أوروبا واحتجاجاته بسبب الأعباء التي فرضت نتيجة التماهي مع الرغبة الأمريكية.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الاتحاد-الأوروبي-ما-يجري-في-روسيا-هو-شأن-داخلي-1078447357.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104391/27/1043912705_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8484d0a7494bddfe2dca877342737670.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خبير: أوروبا تدفع ثمنا باهظا لتبعيتها لأمريكا
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير الاقتصادي الجزائري أحمد الحيدوسي، إن أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للطرح الأمريكي، الذي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب النفط "دروجبا"، بينما سيستمر استيراد النفط من كازاخستان عبر هذا الخط.
وأضاف الحيدوسي في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن أكبر المتضررين من الأزمة الراهنة هي أوروبا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات كافة، خاصة الطاقية بسبب الندرة التي عرفتها إزاء رغبتها في التخلي عن الواردات من روسيا.
وتابع "أوروبا أمام معضلة كبيرة، حيث باتت تدفع أضعاف الأسعار التي كانت تدفعها لروسيا، وهو ما لم توفره حتى الولايات المتحدة لفرنسا، الأمر الذي ذكره الرئيس الفرنسي في وقت سابق".
ومضى بقوله إن "دول الاتحاد خصصت أكثر من 300 مليار دولار لإيجاد البديل للطاقة الواردة من روسيا، عبر الطاقات البديلة، أو الوقود الأحفوري من دول شمال أفريقيا أو أي دول أخرى، وهو ما ضاعف الأعباء الناجمة عن موقفها".
وشدد على أن الجانب الأمريكي يقود دول الاتحاد إلى وضعية صعبة، ما صعد من لهجة اليمين في أوروبا واحتجاجاته بسبب الأعباء التي فرضت نتيجة التماهي مع الرغبة الأمريكية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.