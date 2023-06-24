https://sputnikarabic.ae/20230624/خبير-اقتصادي-أوروبا-فشلت-في-تحقيق-أهداف-العقوبات-ضد-روسيا-والركود-يضرب-دولها-1078450378.html

خبير اقتصادي: أوروبا فشلت في تحقيق أهداف العقوبات ضد روسيا والركود يضرب دولها

خبير اقتصادي: أوروبا فشلت في تحقيق أهداف العقوبات ضد روسيا والركود يضرب دولها

قال الخبير الاقتصادي المغربي الدولي، رشيد ساري، إن الاتحاد الأوروبي فشل في تحقيق الأهداف التي فرض من أجلها العقوبات ضد روسيا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T12:33+0000

2023-06-24T12:33+0000

2023-06-24T12:33+0000

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وأقر الاتحاد الأوروبي حزمته الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، في الوقت الذي أكد فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين أن أوروبا هي من تدفع ثمن العقوبات، التي أدت إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في دول الاتحاد بشكل غير مسبوق.وأضاف ساري في حديثه مع "سبوتنيك" أن "مجموعة من المحاولات يقوم بها الاتحاد الأوروبي لإخضاع روسيا لم تنجح، وبالنظر للأهداف الأولى والتي تمثلت في محاولة الحد من قيمة الروبل وفرض الحظر الشامل على روسيا، فإن هذا المسعى لم يفلح بأي شكل، بعد أن قادته واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي".وتابع "المسعى الثاني للاتحاد الأوروبي كان يهدف لخفض عائدات البترول والغاز، من خلال عملية التسقيف التي فرضتها على الغاز الروسي في وقت سابق، لكنها لم تنجح أيضا".ولفت إلى أن "ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي الآن هو عبارة عن وهم، نظرا لوجود تكتلات جديدة على المستوى العالمي، وأصبحت هذه التكتلات تتحكم بقدر كبير في المشهد ولها وزنها الاقتصادي، وهو ما لوحظ في سعي العديد من الدول العربية لعقد اتفاقيات اقتصادية مع روسيا والتكتلات الجديدة، بما فيها مصر والسعودية والإمارات والجزائر".وشدد على أن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي والتمادي في العقوبات الاقتصادية يزيد من عزلة أوروبا وليس روسيا التي انفتحت على العالم العربي والأفريقي بشكل أكبر، في ظل العديد من الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الاتحاد.وقال ساري إن "نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي هذا العام أكثر6.1% بشكل عام، فيما تتباين النسب داخل دول الاتحاد بشكل فردي، ويتوقع أن تتراجع نسبة النمو عند 1.4%، بعدما سجلت عام 2022 نسبة 3.5%. فيما تشير التوقعات إلى أن سنة 2024 تشهد نسبة كارثية عند 0.8%، أي أقل من نسبة 1%".وتابع "منطقة اليورو تسير إلى مرحلة الركود بالنظر لنسبة النمو والتضخم، في مقابل نسب نمو مرتفعة في الدول العربية وفي الصين".ويرى أن الخطوات التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي تهدف لتهدئة الرأي العام فقط داخليا، بعد أن تضررت بشكل أكبر ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تزداد روسيا قوة.ووفقا لساري فإن المتضرر من العقوبات الحالية هي أوروبا بشكل أكبر، في حين أن كلا من روسيا والصين ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وبعض الدول العربية هي المستفيدة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا بأن روسيا ستحل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، لكن نتائجها عكسية على دول الاتحاد وفق المؤشرات وتأكيد العديد من خبراء الاقتصاد.

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