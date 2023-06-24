https://sputnikarabic.ae/20230624/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-يحذر-فاغنر،-من-توجيه-ضربة-لسمعة-روسيا-والقوات-المسلحة-الروسية-1078440299.html
نائب رئيس هيئة الأركان الروسية يحذر "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية
نائب رئيس هيئة الأركان الروسية يحذر "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية
حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، يوم الجمعة، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T00:04+0000
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روسيا
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وقال أليكسييف في تسجيل فيديو نشره على تطبيق تيليغرام: "مهما كانت نواياكم، فهذه طعنة في ظهر البلاد والرئيس"، مؤكدا أن الرئيس وحده له الحق في تعيين أعلى أركان قيادة القوات المسلحة "وأنتم تحاولون التعدي على سلطته. هذا انقلاب. أطلب منكم التعقل".وأضاف: "لا يمكنني تخيل ضربة أكبر لسمعة روسيا وقواتها المسلحة"، مؤكدا أن مثل هذا الاستفزاز لا يمكن القيام به إلا من قبل "أعداء البلاد".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قائد-قوات-العملية-العسكرية-الخاصة-لقيادة-ومقاتلي-شركة-فاغنر-عليكم-إطاعة-إرادة-وأمر-رئيس-روسي-1078440259.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
نائب رئيس هيئة الأركان الروسية يحذر "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية
00:04 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 00:13 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
حذر نائب رئيس هيئة الأركان الروسية، الفريق فلاديمير أليكسييف، يوم الجمعة، مجموعة "فاغنر"، من توجيه ضربة لسمعة روسيا والقوات المسلحة الروسية.
وقال أليكسييف في تسجيل فيديو نشره على تطبيق تيليغرام: "مهما كانت نواياكم، فهذه طعنة في ظهر البلاد والرئيس"، مؤكدا أن الرئيس وحده له الحق في تعيين أعلى أركان قيادة القوات المسلحة "وأنتم تحاولون التعدي على سلطته. هذا انقلاب. أطلب منكم التعقل".
وأضاف: "لا يمكنني تخيل ضربة أكبر لسمعة روسيا وقواتها المسلحة"، مؤكدا أن مثل هذا الاستفزاز لا يمكن القيام به إلا من قبل "أعداء البلاد".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.