https://sputnikarabic.ae/20230624/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-الاستخبارات-الإلكترونية-ومعدات-الطيران-في-مطارين-أوكرانيين--عاجل-1078449612.html

سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"

سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"

نفذت القوات الجوية الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T11:37+0000

2023-06-24T11:37+0000

2023-06-24T12:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أنه قد تم "ضرب جميع الكيانات المحددة وإصابة الأهداف بنجاح".وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك وكراسني ليمان.وعلى محور جنوب دونيتسك على تخوم منطقة فريميفسكي، نجحت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) ووحدات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو في مناطق ماكاروفكا، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجومًا شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية يابلوكوفو، في مقاطعة زابوروجيه.بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 170 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث دبابات، وثلاث عربات قتال مشاة، و12 عربة قتال مصفحة، وثلاث مركبات، إضافة لراجمة "غراد"، ومدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز "مستا-بي" ومدفع "دي- 20".وعلى محور دونيتسك، نجحت مجموعة قوات "الجنوب" في صد تسع هجمات للعدو في مناطق فيزيولوي وأرتيوموفسك وأفدييفكا وبيرفومايسكوي وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه باخموت التكتيكي، أصابت الضربات الجوية والمدفعية احتياطيات القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين 35 و36 من مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور كراسني ليمان، تصدى تجمع القوات "المركز" لأربع هجمات شنتها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي.وفي مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالضربات الجوية.كذلك في مناطق يامبولوفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، توقفت أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية من مجموعة قوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك، وتيمكوفكا وفي مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، وراجمة غراد، ومدفعي أكاتسيا ومدفعي غفوزديكا.كا تم تدمير 24 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي في مناطق متفرقة.

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