https://sputnikarabic.ae/20230624/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-الاستخبارات-الإلكترونية-ومعدات-الطيران-في-مطارين-أوكرانيين--عاجل-1078449612.html
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"
نفذت القوات الجوية الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T11:37+0000
2023-06-24T11:37+0000
2023-06-24T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076148920_0:206:2239:1465_1920x0_80_0_0_bdc37fa8fc6f0dc396da7bd3f20ed0da.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أنه قد تم "ضرب جميع الكيانات المحددة وإصابة الأهداف بنجاح".وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك وكراسني ليمان.وعلى محور جنوب دونيتسك على تخوم منطقة فريميفسكي، نجحت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) ووحدات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو في مناطق ماكاروفكا، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجومًا شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية يابلوكوفو، في مقاطعة زابوروجيه.بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 170 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث دبابات، وثلاث عربات قتال مشاة، و12 عربة قتال مصفحة، وثلاث مركبات، إضافة لراجمة "غراد"، ومدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز "مستا-بي" ومدفع "دي- 20".وعلى محور دونيتسك، نجحت مجموعة قوات "الجنوب" في صد تسع هجمات للعدو في مناطق فيزيولوي وأرتيوموفسك وأفدييفكا وبيرفومايسكوي وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه باخموت التكتيكي، أصابت الضربات الجوية والمدفعية احتياطيات القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين 35 و36 من مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور كراسني ليمان، تصدى تجمع القوات "المركز" لأربع هجمات شنتها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي.وفي مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالضربات الجوية.كذلك في مناطق يامبولوفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، توقفت أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية من مجموعة قوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك، وتيمكوفكا وفي مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، وراجمة غراد، ومدفعي أكاتسيا ومدفعي غفوزديكا.كا تم تدمير 24 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة وسائل الدفاع الجوي في مناطق متفرقة.
https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الروسية-كييف-تتستر-على-خطط-إرهابية-لخلق-حالة-طوارئ-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078449342.html
https://sputnikarabic.ae/20230624/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078442227.html
https://sputnikarabic.ae/20230624/قاديروف-مقاتلو-وزارة-الدفاع-والحرس-في-جمهورية-الشيشان-يتجهون-إلى-مناطق-التوتر-عاجل-1078447727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076148920_82:0:2239:1618_1920x0_80_0_0_69834b64e85a5308c0b35a74a084b121.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يدمر مراكز للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ومخزنا لصواريخ "ستورم شادو"
11:37 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
نفذت القوات الجوية الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار "كاناتوفو" في مقاطعة كيروفوغراد ومطار "دنيبر".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت أنه قد تم "ضرب جميع الكيانات المحددة وإصابة الأهداف بنجاح".
بالإضافة إلى ذلك، في 23 يونيو/ حزيران، ردا على هجوم (أوكراني) على جسر بري عبر مضيق تشونغار، تم تدمير مستودع صواريخ كروز "ستورم شادو" في قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من قرية ستاروكونستانتينوف، في مقاطعة خميلنيتسكي.
وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار محاولاتها الفاشلة للعمليات الهجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك وكراسني ليمان.
وعلى محور جنوب دونيتسك على تخوم منطقة فريميفسكي، نجحت وحدات مجموعة "فوستوك" (الشرق) ووحدات المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو في مناطق ماكاروفكا، ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادنو في مقاطعة زابوروجيه.
تم تدمير دبابتين للعدو وست عربات قتال مصفحة نتيجة الأضرار التي لحقت بالقوات الاحتياطية المتقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وعلى محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية هجومًا شنته وحدات من اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية يابلوكوفو، في مقاطعة زابوروجيه.
أصابت الضربات الجوية للجيش تجمعات من القوى البشرية والمعدات للعدو في منطقتي بريأبراجينكا ونوفودانيلوفكا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 65 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة مالي شيرباكي.
بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 170 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث دبابات، وثلاث عربات قتال مشاة، و12 عربة قتال مصفحة، وثلاث مركبات، إضافة لراجمة "غراد"، ومدفع "قيصر" فرنسي الصنع، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز "مستا-بي" ومدفع "دي- 20".
وعلى محور دونيتسك، نجحت مجموعة قوات "الجنوب" في صد تسع هجمات للعدو في مناطق فيزيولوي وأرتيوموفسك وأفدييفكا وبيرفومايسكوي وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال القتال، تم تحييد أكثر من 245 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، وسبع شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "دي- 20" و"دي- 30".
في اتجاه باخموت التكتيكي، أصابت الضربات الجوية والمدفعية احتياطيات القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين 35 و36 من مشاة البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم تدمير مستودعي ذخيرة للواء المدفعية 45 ولواء الدفاع الإقليمي 109 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنات سيفيرسك وسخايا بالكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور كراسني ليمان، تصدى تجمع القوات "المركز" لأربع هجمات شنتها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في غابات سيريبريانسكي.
وفي مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 63 و66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالضربات الجوية.
كذلك في مناطق يامبولوفكا، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، توقفت أنشطة ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع.
خلال النهار، تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني، وعربة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع أكاتسيا، ومدفع هاوتزر "دي- 30".
وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية من مجموعة قوات "الغرب" مناطق تمركز القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك، وتيمكوفكا وفي مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر "دي-20".
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، وراجمة غراد، ومدفعي أكاتسيا ومدفعي غفوزديكا.
في منطقة مدينة دنيبروبيتروفسك، تم تدمير منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
كا تم تدمير 24 طائرة أوكرانية دون طيار
بواسطة وسائل الدفاع الجوي في مناطق متفرقة.