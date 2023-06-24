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"على خلفية الأحداث في روسيا".. رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل
"على خلفية الأحداث في روسيا".. رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي إلغاء زيارته إلى إسرائيل على خلفية الأحداث في روسيا، بحسب إعلام عبري. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T17:11+0000
2023-06-24T17:11+0000
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وكان من المفترض أن يصل ميلي إلى إسرائيل غدا الأحد في زيارة تم التنسيق لها مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.وكان من المقرر أيضا أن يلتقي ميلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد بارنياع، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.وتابعت الصحيفة: "تهدف الزيارة المهمة إلى تعزيز العلاقة الأمنية بين البلدين على خلفية التطورات الإقليمية والتأكيد على تنامي التهديد الإيراني الذي يصل إلى مرحلة حرجة، وكذلك القلق الأمريكي من التصعيد في الضفة الغربية".وبحسب الصحيفة، فقد قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إلغاء الزيارة غدا، على خلفية الأحداث في روسيا.يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-يتوجه-بكلمة-إلى-الشعب-الروسيفيديو-1078444546.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"على خلفية الأحداث في روسيا".. رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل

17:11 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKERالجنرال الأمريكي مارك ميلي
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / ANNA MONEYMAKER
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي إلغاء زيارته إلى إسرائيل على خلفية الأحداث في روسيا، بحسب إعلام عبري.
وكان من المفترض أن يصل ميلي إلى إسرائيل غدا الأحد في زيارة تم التنسيق لها مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وكان من المقرر أيضا أن يلتقي ميلي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد بارنياع، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
وتابعت الصحيفة: "تهدف الزيارة المهمة إلى تعزيز العلاقة الأمنية بين البلدين على خلفية التطورات الإقليمية والتأكيد على تنامي التهديد الإيراني الذي يصل إلى مرحلة حرجة، وكذلك القلق الأمريكي من التصعيد في الضفة الغربية".
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وبحسب الصحيفة، فقد قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إلغاء الزيارة غدا، على خلفية الأحداث في روسيا.
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.
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