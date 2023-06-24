https://sputnikarabic.ae/20230624/عمدة-موسكو-إلغاء-الأحداث-الجماهيرية-المعلنة-سابقا-في-العاصمة-1078444180.html
عمدة موسكو: إلغاء الأحداث الجماهيرية المعلنة سابقا في العاصمة
عمدة موسكو: إلغاء الأحداث الجماهيرية المعلنة سابقا في العاصمة
قال عمدة موسكو سيرعي سوبيانين، اليوم السبت، إن الأحداث الجماهيرية التي تم الإعلان عنها سابقًا تم إلغاؤها في موسكو. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T06:43+0000
2023-06-24T06:43+0000
2023-06-24T06:43+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/24/1013892401_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_621718eeb1f4cd17eb7b512cae83ea66.jpg
وكتب سوبيانين على "تلغرام": "تم تطبيق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في موسكو. وفي هذا الصدد، ألغيت الأحداث الجماهيرية المعلن عنها سابقا في المدينة".وشكر العمدة سكان موسكو وضيوف المدينة على تفهمهم لما يحدث.وكان مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.وجاء في التقرير أنه "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إدخال-نظام-مكافحة-الإرهاب-في-موسكو-وضواحيها-1078443364.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/24/1013892401_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_d4d089e094f4b7d04f7993cb87d8109a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عمدة موسكو: إلغاء الأحداث الجماهيرية المعلنة سابقا في العاصمة
تابعنا عبر
قال عمدة موسكو سيرعي سوبيانين، اليوم السبت، إن الأحداث الجماهيرية التي تم الإعلان عنها سابقًا تم إلغاؤها في موسكو.
وكتب سوبيانين على "تلغرام": "تم تطبيق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في موسكو. وفي هذا الصدد، ألغيت الأحداث الجماهيرية المعلن عنها سابقا في المدينة".
وشكر العمدة سكان موسكو وضيوف المدينة على تفهمهم لما يحدث.
وكان مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.
وجاء في التقرير أنه "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب".
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.