https://sputnikarabic.ae/20230624/فريق-الجيش-الملكي-يتوج-بلقب-الدوري-المغربي-لأول-مرة-منذ-2008-1078443063.html

فريق الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 2008

فريق الجيش الملكي يتوج بلقب الدوري المغربي لأول مرة منذ 2008

فاز فريق الجيش الملكي لكرة القدم بلقب الدوري الاحترافي المغربي لأول مرة منذ 15 سنة، بعد تغلبه على فريق اتحاد طنجة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T06:11+0000

2023-06-24T06:11+0000

2023-06-24T06:11+0000

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وأوضحت صحيفة "هسبريس" إنه بالنسبة لمباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة، فقد تمكن الجيش الملكي من تسجيل هدف في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يعادل اتحاد طنجة النتيجة في الدقيقة الثانية عشرة بعد تسجيل هدف، وقبل نهاية الشوط الأول، نجح اتحاد طنجة في تسجيل هدف آخر من ركلة جزاء، مما جعل النتيجة تصبح 2-1 لصالحه.في الشوط الثاني، استطاع الجيش الملكي تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 68 و75، ليتمكن من الفوز بالمباراة والتتويج بلقب الدوري الاحترافي.في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حرك الجيش الملكي خط الهجوم بحثا عن هدف ثانٍ، ولكن لم يستغل الفرص العديدة التي خلقها بشكل كاف، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله في طنجة، بينما كان الوداد متقدمًا بهدف في فاس.في الشوط الثاني، سجل أحمد حمودان هدفًا ثانيا للجيش الملكي في الدقيقة الثانية من الشوط، وبعدها بـ 50 دقيقة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الوداد أسفرت عن هدف للفريق سجله يحيى جبران. وفي الدقيقة 75، نجح محسن متولي في تسجيل الهدف الثالث للجيش الملكي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبذلك زاد الضغط على الجيش الملكي في الربع ساعة الأخيرة من المباراة للحفاظ على التقدم في النتيجة.في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان فريق الوداد الرياضي مرتاحا للغاية بسبب تقدمه بنتيجة 2-0 وسيطرته على مجريات اللعب، فيما كانت أعين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير تتجه نحو مباراة الجيش الملكي في ملعب طنجة، حيث كان الجيش الملكي يبذل كل ما في وسعه لتسجيل هدف التتويج باللقب.وعاش لاعبو كلا الفريقين الدقائق الأخيرة من المباراتين على أعصابهم، في انتظار أي تطورات قد تحدث، وفي الوقت الضائع، احتسب الحكم هشام تمسماني ركلة جزاء لصالح الجيش الملكي، وسجل اللاعب رضا سليم هدف الفوز والتتويج بلقب البطولة.

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