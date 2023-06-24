https://sputnikarabic.ae/20230624/قائد-عمليات-البصرة-العراقي-لن-نسمح-بالاستعراضات-العسكرية-لأي-جهة-1078446026.html
قائد عمليات البصرة العراقي: لن نسمح بالاستعراضات العسكرية لأي جهة
قائد عمليات البصرة العراقي: لن نسمح بالاستعراضات العسكرية لأي جهة
أعلن قائد عمليات البصرة الجديد، سعد محسن عريبي، اليوم السبت، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T08:19+0000
2023-06-24T08:19+0000
2023-06-24T08:19+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104561/42/1045614284_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1a93d5ca4ba153965294ec4c42b102c5.jpg
ونقلت قناة "السومرية" عن عريبي قوله بأن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.وأوضح عريبي أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة بالمحافظة قبل أيام.وفي وقت سابق من اليوم، تم تعيين اللواء الركن سعد محسن عريبي قائدا لعمليات البصرة بدلاً من اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، حسبما أفاد مصدر أمني.وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بأن هناك انتشارا أمنيا واسعا في منطقة التميمية وسط محافظة البصرة، يوم الأربعاء الماضي، لمنع أي استعراض عسكري من قبل عصائب أهل الحق، حيث أن التميمية هي إحدى المناطق التي تنتشر فيها سرايا السلام.وقال موقع "صوت العراق" إن القوات تنتشر في المنطقة بعد تلقي الأجهزة الأمنية في المحافظة نداءات عاجلة تشدد على منع أي استعراض عسكري في المنطقة، وكانت سرايا السلام قد قامت بعملية استعراض في منطقة كرمة علي شمال مركز البصرة.
https://sputnikarabic.ae/20230314/البيئة-العراقية-البصرة-من-أكثر-المدن-تلوثا-بالألغام-على-مستوى-العالم-1074725776.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104561/42/1045614284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c8e153da436b4267104cd09e7ff46084.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
قائد عمليات البصرة العراقي: لن نسمح بالاستعراضات العسكرية لأي جهة
تابعنا عبر
أعلن قائد عمليات البصرة الجديد، سعد محسن عريبي، اليوم السبت، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون.
ونقلت قناة
"السومرية" عن عريبي قوله بأن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، وذلك من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.
وأوضح عريبي أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن قامت جماعات مسلحة بالاستعراض بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة بالمحافظة قبل أيام.
وفي وقت سابق من اليوم، تم تعيين اللواء الركن سعد محسن عريبي قائدا لعمليات البصرة بدلاً من اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، حسبما أفاد مصدر أمني.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بأن هناك انتشارا أمنيا واسعا في منطقة التميمية وسط محافظة البصرة، يوم الأربعاء الماضي، لمنع أي استعراض عسكري من قبل عصائب أهل الحق، حيث أن التميمية هي إحدى المناطق التي تنتشر فيها سرايا السلام.
وقال موقع
"صوت العراق" إن القوات تنتشر في المنطقة بعد تلقي الأجهزة الأمنية في المحافظة نداءات عاجلة تشدد على منع أي استعراض عسكري في المنطقة، وكانت سرايا السلام قد قامت بعملية استعراض في منطقة كرمة علي شمال مركز البصرة.