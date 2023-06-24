https://sputnikarabic.ae/20230624/قائد-قوات-العملية-العسكرية-الخاصة-لقيادة-ومقاتلي-شركة-فاغنر-عليكم-إطاعة-إرادة-وأمر-رئيس-روسي-1078440259.html
قائد قوات العملية العسكرية الخاصة لقيادة ومقاتلي شركة "فاغنر": عليكم إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا
قائد قوات العملية العسكرية الخاصة لقيادة ومقاتلي شركة "فاغنر": عليكم إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا
دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي،... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T00:02+0000
2023-06-24T00:02+0000
2023-06-24T00:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي تسجيل فيديو نشره المراسل العسكري أندري رودينكو على "تيليغرام"، قال سوروفكين: "أناشد قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. لقد عبرنا طريقا صعبا ومعقدا معا. قاتلنا معا، وخاطرنا، وعانينا من الخسائر، وانتصرنا. نحن من نفس الدم، نحن محاربون".وأضاف: "أنا أحثكم على التوقف، فالعدو ينتظر فقط تفاقم الوضع السياسي الداخلي في بلدنا. لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد".وتابع: "قبل فوات الأوان، من الضروري، لا بد من القيام بذلك - إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا الاتحادية المنتخب من كل أطياف الشعب. أوقفوا القوافل، وأعيدوها إلى نقاط انتشارها الدائمة ومناطق تركيزها"، داعيا إلى حل جميع المشاكل "سلميا فقط، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القناة-الأولى-الروسية-مقطع-فيديو-قائد-فاغنر-عبارة-عن-عمل-مسرحي-1078439973.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستغل-استفزاز-شركة-فاغنر-لشن-هجوم-على-باخموت-1078439477.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
قائد قوات العملية العسكرية الخاصة لقيادة ومقاتلي شركة "فاغنر": عليكم إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا
00:02 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 00:10 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
دعا قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين، الجمعة، قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى إطاعة إرادة وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتوقف عن التمرد.
وفي تسجيل فيديو نشره المراسل العسكري أندري رودينكو على "تيليغرام"، قال سوروفكين: "أناشد قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. لقد عبرنا طريقا صعبا ومعقدا معا. قاتلنا معا، وخاطرنا، وعانينا من الخسائر، وانتصرنا. نحن من نفس الدم، نحن محاربون".
وأضاف: "أنا أحثكم على التوقف، فالعدو ينتظر فقط تفاقم الوضع السياسي الداخلي في بلدنا. لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد".
وتابع: "قبل فوات الأوان، من الضروري، لا بد من القيام بذلك - إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا الاتحادية المنتخب من كل أطياف الشعب. أوقفوا القوافل، وأعيدوها إلى نقاط انتشارها الدائمة ومناطق تركيزها"، داعيا إلى حل جميع المشاكل "سلميا فقط، تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريغوجين حول "الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة "فاغنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.