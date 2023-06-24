عربي
https://sputnikarabic.ae/20230624/قاديروف-مقاتلو-وزارة-الدفاع-والحرس-في-جمهورية-الشيشان-يتجهون-إلى-مناطق-التوتر-عاجل-1078447727.html
قاديروف: مقاتلو وزارة الدفاع والحرس في جمهورية الشيشان يتجهون إلى مناطق التوتر-عاجل
قاديروف: مقاتلو وزارة الدفاع والحرس في جمهورية الشيشان يتجهون إلى مناطق التوتر-عاجل
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، عن توجه مقاتلين من وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني في جمهورية الشيشان إلى "مناطق توتر". 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T09:01+0000
2023-06-24T09:15+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046994653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba523a550164c96bcb8c65ee8d83544a.jpg
وقال قاديروف عبر "تلغرام": "مقاتلو وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتها!".وأعرب قاديروف عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناشد المقاتلين عدم الانجرار إلى الاستفزازات. وأضاف قاديروف: "مهما كانت الأهداف التي يتحدثون عنها، ومهما كانت الوعود التي يعطونك إياها، فإن أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي هما فوق كل شيء في هذه اللحظة!".ونوه: "انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع. كم من التلفيق والكذب، وكم من النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا، وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار. وهذه هي النتائج المتوقعة لتمرد وخيانة بريغوجين". كما أعلن رئيس الشيشان استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة لقمع التمرد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/مشاهد-للوضع-الحالي-في-مدينة-رستوف-على-الدون-الروسية-فيديو-1078445791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1c/1046994653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f9406d29fee8226c9d6664b70e68a45e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

قاديروف: مقاتلو وزارة الدفاع والحرس في جمهورية الشيشان يتجهون إلى مناطق التوتر-عاجل

09:01 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، عن توجه مقاتلين من وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني في جمهورية الشيشان إلى "مناطق توتر".
وقال قاديروف عبر "تلغرام": "مقاتلو وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتها!".
وأعرب قاديروف عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناشد المقاتلين عدم الانجرار إلى الاستفزازات.
مشهد يطل على المركز التجاري ريفرسايد-دون على ضفة نهر الدون في مدينة روستوف نا دونو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
مشاهد للوضع الحالي في مدينة روستوف على الدون الروسية... فيديو
08:09 GMT
وأضاف قاديروف: "مهما كانت الأهداف التي يتحدثون عنها، ومهما كانت الوعود التي يعطونك إياها، فإن أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي هما فوق كل شيء في هذه اللحظة!".
ونوه: "انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع. كم من التلفيق والكذب، وكم من النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا، وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار. وهذه هي النتائج المتوقعة لتمرد وخيانة بريغوجين".
كما أعلن رئيس الشيشان استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة لقمع التمرد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала