https://sputnikarabic.ae/20230624/قاديروف-مقاتلو-وزارة-الدفاع-والحرس-في-جمهورية-الشيشان-يتجهون-إلى-مناطق-التوتر-عاجل-1078447727.html

قاديروف: مقاتلو وزارة الدفاع والحرس في جمهورية الشيشان يتجهون إلى مناطق التوتر-عاجل

قاديروف: مقاتلو وزارة الدفاع والحرس في جمهورية الشيشان يتجهون إلى مناطق التوتر-عاجل

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، عن توجه مقاتلين من وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني في جمهورية الشيشان إلى "مناطق توتر". 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T09:01+0000

2023-06-24T09:01+0000

2023-06-24T09:15+0000

روسيا

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وقال قاديروف عبر "تلغرام": "مقاتلو وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان غادروا إلى مناطق التوتر. سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتها!".وأعرب قاديروف عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناشد المقاتلين عدم الانجرار إلى الاستفزازات. وأضاف قاديروف: "مهما كانت الأهداف التي يتحدثون عنها، ومهما كانت الوعود التي يعطونك إياها، فإن أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي هما فوق كل شيء في هذه اللحظة!".ونوه: "انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع. كم من التلفيق والكذب، وكم من النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا، وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار. وهذه هي النتائج المتوقعة لتمرد وخيانة بريغوجين". كما أعلن رئيس الشيشان استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة لقمع التمرد.

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