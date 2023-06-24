https://sputnikarabic.ae/20230624/قرقاش-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-أصبح-أكثر-إلحاحا-1078456577.html
قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا
قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا
علق أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، على تطورات الأزمة الأوكرانية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T15:12+0000
2023-06-24T15:12+0000
2023-06-24T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
فلاديمير بوتين
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ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا في حاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية، وأن هذا الحل السياسي أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل.وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي على أن "الحلول السياسية لم تعُد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس فلاديمير بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-يطلع-توكاييف-على-الوضع-في-روسيا-1078448347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا
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علق أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، على تطورات الأزمة الأوكرانية.
ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا في حاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية
، وأن هذا الحل السياسي أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل.
وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي
على أن "الحلول السياسية لم تعُد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".
يأتي هذا
في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس فلاديمير بوتين
على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.