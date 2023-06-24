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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قرقاش-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-أصبح-أكثر-إلحاحا-1078456577.html
قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا
قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا
علق أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، على تطورات الأزمة الأوكرانية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T15:12+0000
2023-06-24T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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فلاديمير بوتين
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ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا في حاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية، وأن هذا الحل السياسي أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل.وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي على أن "الحلول السياسية لم تعُد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس فلاديمير بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/بوتين-يطلع-توكاييف-على-الوضع-في-روسيا-1078448347.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, فلاديمير بوتين

قرقاش: الحل السياسي للأزمة الأوكرانية أصبح أكثر إلحاحا

15:12 GMT 24.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Jon Gambrell
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علق أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، على تطورات الأزمة الأوكرانية.
ونشر قرقاش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلالها أن التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا في حاجة إلى حل سياسي يعالج الأزمة الأوكرانية، وأن هذا الحل السياسي أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل.
وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي على أن "الحلول السياسية لم تعُد خيارا بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم".
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
بوتين يطلع توكاييف على الوضع في روسيا
10:14 GMT
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس فلاديمير بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين في هذا التمرد.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسيا13:55 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
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