https://sputnikarabic.ae/20230624/لحظة-مغادرة-بريغوجين-مدينة-روستوف-على-الدون-فيديو--عاجل-1078463281.html
لحظة مغادرة بريغوجين مدينة روستوف على الدون.. فيديو
لحظة مغادرة بريغوجين مدينة روستوف على الدون.. فيديو
غادر يفغيني بريغوجين مدينة روستوف على الدون، ليل اليوم السبت، متوجها إلى بيلاروس، بعد إجهاض محاولة التمرد العسكري في روسيا بوساطة بيلاروسية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T21:20+0000
2023-06-24T21:20+0000
2023-06-24T21:29+0000
رستوف
الكرملين
روسيا
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كان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أن بريغوجين سيتوجه إلى بيلاروس، بعد موافقته على إنهاء تمرد قواته. مشيرًا إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضده في روسيا ستُغلق.وأضاف "لن يلاحقهم أحد (في إشارة إلى مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في أحداث اليوم)، وستؤخذ فضائلهم على الجبهة (في أوكرانيا) في الحسبان).وأشار بيسكوف إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الذين انسحبوا إلى قواعدهم بعد إنهاء الخلاف اليوم سيظل بمقدورهم توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.
رستوف
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رستوف, الكرملين, روسيا
لحظة مغادرة بريغوجين مدينة روستوف على الدون.. فيديو
21:20 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 21:29 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
غادر يفغيني بريغوجين مدينة روستوف على الدون، ليل اليوم السبت، متوجها إلى بيلاروس، بعد إجهاض محاولة التمرد العسكري في روسيا بوساطة بيلاروسية.
كان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أن بريغوجين سيتوجه إلى بيلاروس، بعد موافقته على إنهاء تمرد قواته
. مشيرًا إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضده في روسيا ستُغلق.
وقال بيسكوف، خلال إفادة صحافية، إن "الدعوى القضائية ستُغلق وسيتوجه هو (بريغوجين) إلى بيلاروس، وإذا كنتم تتساءلون عن ضمانة إمكان توجه بريغوجين إلى بيلاروس، فهي كلمة رئيس روسيا".
وأضاف "لن يلاحقهم أحد (في إشارة إلى مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في أحداث اليوم)، وستؤخذ فضائلهم على الجبهة (في أوكرانيا) في الحسبان).
وأشار بيسكوف إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" الذين انسحبوا إلى قواعدهم بعد إنهاء الخلاف اليوم سيظل بمقدورهم توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.
وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".
جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.