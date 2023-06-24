https://sputnikarabic.ae/20230624/مسؤول-إيراني-سابق-تعرضنا-لـ-حرب-مشتركة-وهناك-محاولات-لإشعال-أعمال-شغب-جديدة-1078458537.html
مسؤول إيراني سابق: تعرضنا لـ "حرب مشتركة" وهناك محاولات لإشعال أعمال شغب جديدة
مسؤول إيراني سابق: تعرضنا لـ "حرب مشتركة" وهناك محاولات لإشعال أعمال شغب جديدة
قال حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز أمن الحرس الثوري الإيراني إن هناك هناك محاولات لإشعال ما وصفه بـ "أعمال الشغب" في البلاد، تزامنا مع الانتخابات التشريعية... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T17:28+0000
2023-06-24T17:28+0000
2023-06-24T17:28+0000
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ولفت طائب، الذي يتولى أيضا منصب المستشار الأعلى لقائد فيلق الحرس الثوري، إلى أنه خلال العام الماضي، تعرضت إيران لـ "حرب مشتركة" من عدة دول لإجبارها على التخلي عن ثورتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت.وتابع: "بعدما أثبتت إيران أن ثورتها ثابتة، بعثت لها واشنطن رسالة، عبر دول مجاورة، مفادها أن واشنطن تحاول تجنب التصعيد وتسعى للتوصل إلى تفاهم".وأوضح أن رسالة واشنطن إلى طهران جاءت عبر قطر وعمان والعراق، مضيفا: "أدرك الجميع أنهم يحتاجون للتقرب من إيران".وحذر المستشار الأعلى لقائد فيلق الحرس الثوري من نقل ما وصفه بـ "خط التهديد" من جنوب البلاد إلى شمالها، في إشارة إلى توتر العلاقات مع أذربيجان.ولفت إلى أن قوة الثورة الإيرانية أصبحت أكبر على الساحة الدولية بعد فشل الخطط الأمريكية للهيمنة على منطقة غرب آسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الحرس-الثوري-الإيراني-استخبارات-20-دولة-لعبت-دورا-في-احتجاجات-العام-الماضي-1078273455.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج
مسؤول إيراني سابق: تعرضنا لـ "حرب مشتركة" وهناك محاولات لإشعال أعمال شغب جديدة
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قال حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز أمن الحرس الثوري الإيراني إن هناك هناك محاولات لإشعال ما وصفه بـ "أعمال الشغب" في البلاد، تزامنا مع الانتخابات التشريعية المقبلة حتى يتم مقاطعتها أو تأجيلها.
ولفت طائب، الذي يتولى أيضا منصب المستشار الأعلى لقائد فيلق الحرس الثوري، إلى أنه خلال العام الماضي، تعرضت إيران لـ "حرب مشتركة" من عدة دول لإجبارها على التخلي عن ثورتها، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم السبت.
وتابع: "بعدما أثبتت إيران
أن ثورتها ثابتة، بعثت لها واشنطن رسالة، عبر دول مجاورة، مفادها أن واشنطن تحاول تجنب التصعيد وتسعى للتوصل إلى تفاهم".
وأوضح أن رسالة واشنطن إلى طهران جاءت عبر قطر وعمان والعراق، مضيفا: "أدرك الجميع أنهم يحتاجون للتقرب من إيران".
وحذر المستشار الأعلى لقائد فيلق الحرس الثوري
من نقل ما وصفه بـ "خط التهديد" من جنوب البلاد إلى شمالها، في إشارة إلى توتر العلاقات مع أذربيجان.
ولفت إلى أن قوة الثورة الإيرانية أصبحت أكبر على الساحة الدولية بعد فشل الخطط
الأمريكية للهيمنة على منطقة غرب آسيا.