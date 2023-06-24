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https://sputnikarabic.ae/20230624/مستوطنون-يضرمون-النار-في-منازل-وسيارات-فلسطينية-قرب-رام-الله-فيديو-1078453368.html
مستوطنون يضرمون النار في منازل وسيارات فلسطينية قرب رام الله.. فيديو
مستوطنون يضرمون النار في منازل وسيارات فلسطينية قرب رام الله.. فيديو
أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، النار في منازل وسيارات فلسطينية في قرية قرب رام الله وسط الضفة الغربية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T13:33+0000
2023-06-24T13:33+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.وأمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230622/السعودية-تعلن-رفضها-التام-واستنكارها-لاعتداءات-المستوطنين-الإسرائيلين-على-عدة-قرى-فلسطينية-1078374233.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

مستوطنون يضرمون النار في منازل وسيارات فلسطينية قرب رام الله.. فيديو

13:33 GMT 24.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyehرجل يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة خردة، بعد إحراقها خلال الليل، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في لضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023
رجل يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة خردة، بعد إحراقها خلال الليل، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في لضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh
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أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، النار في منازل وسيارات فلسطينية في قرية قرب رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.
كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.
واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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22 يونيو, 08:46 GMT
والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.
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