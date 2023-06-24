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مستوطنون يضرمون النار في منازل وسيارات فلسطينية قرب رام الله.. فيديو

مستوطنون يضرمون النار في منازل وسيارات فلسطينية قرب رام الله.. فيديو

أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، النار في منازل وسيارات فلسطينية في قرية قرب رام الله وسط الضفة الغربية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T13:33+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حوالي 60 مستوطنا اقتحموا قرية أم صفا شمال رام الله، ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة، قبل أن يضرموا النار في منزلين على الأقل.كما أضرم عشرات المستوطنين النار في ثلاث سيارات فلسطينية وشاحنة في القرية.واندلعت مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهم، وأصيب جندي إسرائيلي بعد رشقه بحجر إثر وصول قوات الجيش إلى المكان، وفق المصدر ذاته.وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين بالضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.وأمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20230622/السعودية-تعلن-رفضها-التام-واستنكارها-لاعتداءات-المستوطنين-الإسرائيلين-على-عدة-قرى-فلسطينية-1078374233.html

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