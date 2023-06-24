https://sputnikarabic.ae/20230624/مشاهد-للوضع-الحالي-في-مدينة-رستوف-على-الدون-الروسية-فيديو-1078445791.html
مشاهد للوضع الحالي في مدينة روستوف على الدون الروسية... فيديو
مشاهد للوضع الحالي في مدينة روستوف على الدون الروسية... فيديو
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن هناك قوات لمجموعة "فاغنر" موجودة في شوارع في وسط مدينة روستوف على الدون، حيث تظهر المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات في بعض... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T08:09+0000
2023-06-24T08:09+0000
2023-06-24T08:54+0000
روسيا
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وقال المراسل إنه "يوجد رجال مسلحون يرتدون أزياء مموهة وأقنعة ونظارات سوداء في وسط المدينة. لقد أغلقوا شارع بوشكين وشارع بولشايا سادوفايا في منطقة إدارة المدينة، ويقومون بفحص الوثائق. تستخدم قوات "فاغنر" ضمادات مصنوعة من شريط لاصق بلون الفولاذ كعلامة تعريف "صديق أو عدو". الوضع في المدينة متوتر ولكنه هادئ ولا يوجد إطلاق نار. بعض المتاجر والبنوك والمؤسسات الأخرى مغلقة".كما أشار إلى وجود حواجز عند عدة تقاطعات عند مدخل المدينة. في الوقت نفسه، تظهر سيارات الشرطة العسكرية في الشوارع أيضًا.يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاهد للوضع الحالي في مدينة روستوف على الدون الروسية... فيديو
08:09 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن هناك قوات لمجموعة "فاغنر" موجودة في شوارع في وسط مدينة روستوف على الدون، حيث تظهر المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات في بعض الأماكن، وتسود حالة من الهدوء الحذر.
وقال المراسل إنه "يوجد رجال مسلحون يرتدون أزياء مموهة وأقنعة ونظارات سوداء في وسط المدينة. لقد أغلقوا شارع بوشكين وشارع بولشايا سادوفايا في منطقة إدارة المدينة، ويقومون بفحص الوثائق. تستخدم قوات "فاغنر" ضمادات مصنوعة من شريط لاصق بلون الفولاذ كعلامة تعريف "صديق أو عدو". الوضع في المدينة متوتر ولكنه هادئ ولا يوجد إطلاق نار. بعض المتاجر والبنوك والمؤسسات الأخرى مغلقة".
كما أشار إلى وجود حواجز عند عدة تقاطعات عند مدخل المدينة. في الوقت نفسه، تظهر سيارات الشرطة العسكرية في الشوارع أيضًا.
يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
وقامت إدارة التحقيقات في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين بموجب المادة 279 من القانون الجنائي بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.