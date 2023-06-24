https://sputnikarabic.ae/20230624/مشجع-ايراني-يتعرض-لضرب-مبرح-لرفع-علم-بلاده-فيديو-1078463182.html
مشجع ايراني يتعرض لضرب مبرح لرفع علم بلاده.. فيديو
مشجع ايراني يتعرض لضرب مبرح لرفع علم بلاده.. فيديو
تعرض مشجع إيراني للضرب المبرح من قبل معارضين للجمهورية الإسلامية بعد رفع علم بلاده خلال مباراة رياضية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T21:14+0000
2023-06-24T21:14+0000
2023-06-24T21:14+0000
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ووقع الحادث على هامش المبارة مع المنتخب الأمريكي ضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة المقام في أوروبا.وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه، عدد من الأشخاص يعتدون بعنف على شاب كان يلتحف العلم الإيراني ويطرحونه أرضا بشكل عنصري.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
مشجع ايراني يتعرض لضرب مبرح لرفع علم بلاده.. فيديو
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تعرض مشجع إيراني للضرب المبرح من قبل معارضين للجمهورية الإسلامية بعد رفع علم بلاده خلال مباراة رياضية.
ووقع الحادث على هامش المبارة مع المنتخب الأمريكي ضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة المقام في أوروبا.
وأظهر مقطع فيديو جرى التقاطه، عدد من الأشخاص يعتدون بعنف على شاب كان يلتحف العلم الإيراني ويطرحونه أرضا بشكل عنصري.