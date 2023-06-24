https://sputnikarabic.ae/20230624/مقتل-فلسطيني-أصاب-حارس-أمن-إسرائيليا-في-حاجز-قلنديا-1078444912.html
مقتل فلسطيني أصاب حارس أمن إسرائيليا في حاجز قلنديا
مقتل فلسطيني أصاب حارس أمن إسرائيليا في حاجز قلنديا
ذكرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها قتلت فلسطينيًا بعد أن فتح النار على حاجز قلنديا بالقرب من مدينة القدس وأصاب حارس أمن إسرائيليا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T07:14+0000
2023-06-24T07:14+0000
2023-06-24T07:14+0000
العالم العربي
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
ونقلت قناة "الشرق" عن الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن الفلسطيني أطلق النار من سلاح رشاش على القوات الأمنية الموجودة على الحاجز، مما أسفر عن إصابة حارس أمن بجروح طفيفة، وردت القوات الإسرائيلية على النيران، وأصابت الفلسطيني، حيث أعلن لاحقا عن وفاته.في سياق متصل، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن إطلاق النار على حاجز قلنديا، حيث صرحت في بيان لها "تمكن مقاتلونا.. صباح السبت من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس برصاص كثيف، كما اشتبك مقاتلونا مع القوات المتواجدة على الحاجز من عدة محاور، ونؤكد بأن هناك إصابات محققة بالمكان".وفي وقت سابق، لقي القيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أيمن منصور أبو عطية، ونجله الأكبر مصرعهما في حادث إطلاق نار شمالي قطاع غزة.وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، بأن "أحد قادة المقاومة لقي مصرعه مع نجله في حادث إطلاق نار في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة "قدس برس".وأكدت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية والشرطة حاصرت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار، وعند دخولهم وجدوه مقتولا"، مشيرة إلى "استكمال الإجراءات القانونية في القضية".
https://sputnikarabic.ae/20230608/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-متضامنين-إسرائيليين-خلال-تجمع-مناهض-لإخلاء-منزل-في-القدس-صور-1077918387.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مقتل فلسطيني أصاب حارس أمن إسرائيليا في حاجز قلنديا
تابعنا عبر
ذكرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها قتلت فلسطينيًا بعد أن فتح النار على حاجز قلنديا بالقرب من مدينة القدس وأصاب حارس أمن إسرائيليا.
ونقلت قناة
"الشرق" عن الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن الفلسطيني أطلق النار من سلاح رشاش على القوات الأمنية الموجودة على الحاجز، مما أسفر عن إصابة حارس أمن بجروح طفيفة، وردت القوات الإسرائيلية على النيران، وأصابت الفلسطيني، حيث أعلن لاحقا عن وفاته.
في سياق متصل، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن إطلاق النار على حاجز قلنديا، حيث صرحت في بيان لها "تمكن مقاتلونا.. صباح السبت من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس برصاص كثيف، كما اشتبك مقاتلونا مع القوات المتواجدة على الحاجز من عدة محاور، ونؤكد بأن هناك إصابات محققة بالمكان".
وفي وقت سابق، لقي القيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أيمن منصور أبو عطية، ونجله الأكبر مصرعهما في حادث إطلاق نار شمالي قطاع غزة.
وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، بأن "أحد قادة المقاومة لقي مصرعه مع نجله في حادث إطلاق نار في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة
"قدس برس".
وأكدت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية والشرطة حاصرت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار، وعند دخولهم وجدوه مقتولا"، مشيرة إلى "استكمال الإجراءات القانونية في القضية".