https://sputnikarabic.ae/20230624/مقتل-فلسطيني-أصاب-حارس-أمن-إسرائيليا-في-حاجز-قلنديا-1078444912.html

مقتل فلسطيني أصاب حارس أمن إسرائيليا في حاجز قلنديا

مقتل فلسطيني أصاب حارس أمن إسرائيليا في حاجز قلنديا

ذكرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها قتلت فلسطينيًا بعد أن فتح النار على حاجز قلنديا بالقرب من مدينة القدس وأصاب حارس أمن إسرائيليا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T07:14+0000

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ونقلت قناة "الشرق" عن الشرطة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن الفلسطيني أطلق النار من سلاح رشاش على القوات الأمنية الموجودة على الحاجز، مما أسفر عن إصابة حارس أمن بجروح طفيفة، وردت القوات الإسرائيلية على النيران، وأصابت الفلسطيني، حيث أعلن لاحقا عن وفاته.في سياق متصل، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن إطلاق النار على حاجز قلنديا، حيث صرحت في بيان لها "تمكن مقاتلونا.. صباح السبت من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس برصاص كثيف، كما اشتبك مقاتلونا مع القوات المتواجدة على الحاجز من عدة محاور، ونؤكد بأن هناك إصابات محققة بالمكان".وفي وقت سابق، لقي القيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أيمن منصور أبو عطية، ونجله الأكبر مصرعهما في حادث إطلاق نار شمالي قطاع غزة.وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، بأن "أحد قادة المقاومة لقي مصرعه مع نجله في حادث إطلاق نار في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة "قدس برس".وأكدت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية والشرطة حاصرت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار، وعند دخولهم وجدوه مقتولا"، مشيرة إلى "استكمال الإجراءات القانونية في القضية".

https://sputnikarabic.ae/20230608/الشرطة-الإسرائيلية-تعتدي-على-متضامنين-إسرائيليين-خلال-تجمع-مناهض-لإخلاء-منزل-في-القدس-صور-1077918387.html

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