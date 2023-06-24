https://sputnikarabic.ae/20230624/نائبة-في-المجلس-التشريعي-الفلسطيني-الأوضاع-في-الضفة-تتجه-للتصعيد--1078450875.html

نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني: الأوضاع في الضفة تتجه للتصعيد

نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني: الأوضاع في الضفة تتجه للتصعيد

قالت نجاة أبوبكر، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن مناطق الضفة الغربية تشهد توغلا وتسليحا للمستوطنين، ما يعني أن الأوضاع في الضفة يمكن أن تتجه للتصعيد. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T12:43+0000

2023-06-24T12:43+0000

2023-06-24T12:51+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607919_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_2edfcca3ff52b5df3fc288a17a59adad.jpg

واعتبرت في سياق حديثها لراديو "سبوتنيك" أن هذه التطورات تفتح الباب على مصراعيه لتصعيد الأوضاع، من خلال تقوية المستوطنين، بتوزيع آلاف قطع السلاح، وشرعنة بؤر استيطانية جديدة.وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة تأخرت كثيرا في تصريحاتها، مبينة أن الشارع في فلسطين لا يخضع لأحد، سواء السلطة أو إسرائيل، لأن الأمور في تنام كبير لمواجهة المستوطنين في الضفة لكبح جرائمهم".وذكرت أن الناس بدأوا يبتكرون آليات لحماية أنفسهم مما يدل على فقدان الأمل وعدم الثقة في أي آلية سياسية مثل أوسلو أو غيرها من الاتفاقيات، مشيرة إلى أن السلطة لم تفعل شيئا لحماية الفلسطينيين رغم بعدها مسافات قليلة.وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حذر أمس الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".وأضاف تورك أن "أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل لأسلحة عسكرية متطورة"، مشيرا إلى أن التدهور الحاد كان له تأثير رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.

https://sputnikarabic.ae/20230623/أمريكا-نتواصل-مع-الحكومة-الإسرائيلية-بشأن-تقارير-عن-تعرض-مواطنين-أمريكيين-للخطر-في-الضفة-الغربية-1078437039.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, حصري