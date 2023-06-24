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https://sputnikarabic.ae/20230624/نشوب-حريق-في-مستودع-نفط-في-فورونيج-الروسية-1078449000.html
نشوب حريق بمستودع نفط في فورونيج الروسية
نشوب حريق بمستودع نفط في فورونيج الروسية
قال حاكم فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، إنه يجري إخماد حريق نشب في خزان للوقود في شارع ديميتروفا في المقاطعة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T10:51+0000
2023-06-24T10:52+0000
روسيا
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وكتب غوسيف على "تلغرام": "في فورونيج، يتم إطفاء خزان وقود محترق في مستودع نفط في شارع ديميتروفا. يعمل أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 قطعة من المعدات في الموقع. وفقًا للبيانات الأولى، لا يوجد ضحايا".وفقًا لعمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، تقدم سلطات المدينة المساعدة الفنية في إطفاء الحريق.تم تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة فورونيج. وقال الحاكم إنه في إطار عملية مكافحة الإرهاب في إقليم فورونيج، تقوم القوات المسلحة الروسية بتنفيذ الإجراءات اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230624/حاكم-فورونيج-الروسية-يعلن-إلغاء-جميع-الفعاليات-الجماهيرية-بالمقاطعة-1078442599.html
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روسيا

نشوب حريق بمستودع نفط في فورونيج الروسية

10:51 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 24.06.2023)
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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قال حاكم فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، إنه يجري إخماد حريق نشب في خزان للوقود في شارع ديميتروفا في المقاطعة.
وكتب غوسيف على "تلغرام": "في فورونيج، يتم إطفاء خزان وقود محترق في مستودع نفط في شارع ديميتروفا. يعمل أكثر من 100 من رجال الإطفاء و30 قطعة من المعدات في الموقع. وفقًا للبيانات الأولى، لا يوجد ضحايا".
ساحة كولتسوفسكي في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
حاكم فورونيج الروسية يعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية بالمقاطعة
05:46 GMT
وفقًا لعمدة مدينة فورونيج فاديم كستينين، تقدم سلطات المدينة المساعدة الفنية في إطفاء الحريق.
تم تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعة فورونيج. وقال الحاكم إنه في إطار عملية مكافحة الإرهاب في إقليم فورونيج، تقوم القوات المسلحة الروسية بتنفيذ الإجراءات اللازمة.
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