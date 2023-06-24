https://sputnikarabic.ae/20230624/هل-تنجح-الجهود-الأمريكية-في-تطبيع-العلاقات-بين-الرياض-وتل-أبيب-1078451686.html

هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟

هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للطاقة، آموس هوكستين، يزور السعودية الأسبوع الجاري ليبحث مع المسؤولين السعوديين سبل التطبيع... 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T12:51+0000

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هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟ هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟

وقال المصدر إن الزيارة جزء من الدفع الدبلوماسي الذي يقوم به البيت الأبيض في محاولة للتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات، التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية، وتشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل.وبحسب المصدر، سيكون من بين القضايا المطروحة على طاولة المباحثات الأمريكية في السعودية دعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني في المملكة يتضمن تخصيب اليورانيوم مشيرا إلى أن إدارة بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انشغال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي، زايد بن كمي إن:وأوضح الباحث في الشؤون السياسية والإقليمية، هاني الجمل، أن "العلاقات السعودية الأمريكية توترت خلال الفترة الماضية، كما أن واشنطن لم ترحب بالتقارب السعودي مع إيران لأن هذا التحرك الكبير من السعودية وضع جانبا شوكة ايران التي استخدمتها أمريكا في ظهر الخليج لسنوات، ولهذا تعين على واشنطن محاولة إعادة صياغة العلاقات مع السعودية"، مشيرا إلى أن "المملكة استطاعت بالتفكير الجديد لولي العهد إسكات البنادق حولها وتهدئة الأجواء لمنح المجال لصعود خطة التنمية، وبعض هذه الإجراءات أيضا لم تكن موضع ترحيب أمريكي".وأكد الجمل أنه "على الرغم من جود تفاهمات سابقة في محاولة التطبيع العربي مع إسرائيل إلا أن المملكة لم تأخذ خطوات إيجابية كبيرة في هذا الاتجاه، وهناك محاولة أمريكية الآن لإعادة ترتيب الأوراق من أجل إعادة بناء العلاقة الاستراتيجية مع المملكة".وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي أن:وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات أنه "لا توجد فرصة إبرام سلام بين الفلسطينيين والحكومة الحالية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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