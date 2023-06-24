https://sputnikarabic.ae/20230624/هل-تنجح-الجهود-الأمريكية-في-تطبيع-العلاقات-بين-الرياض-وتل-أبيب-1078451686.html
هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للطاقة، آموس هوكستين، يزور السعودية الأسبوع الجاري ليبحث مع المسؤولين السعوديين سبل التطبيع... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T12:51+0000
2023-06-24T12:51+0000
2023-06-24T12:51+0000
راديو
ملفات ساخنة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/18/1078451057_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_fde174a9a4af056bb212d12a8d7361d0.png
هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
وقال المصدر إن الزيارة جزء من الدفع الدبلوماسي الذي يقوم به البيت الأبيض في محاولة للتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات، التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية، وتشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل.وبحسب المصدر، سيكون من بين القضايا المطروحة على طاولة المباحثات الأمريكية في السعودية دعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني في المملكة يتضمن تخصيب اليورانيوم مشيرا إلى أن إدارة بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انشغال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي، زايد بن كمي إن:وأوضح الباحث في الشؤون السياسية والإقليمية، هاني الجمل، أن "العلاقات السعودية الأمريكية توترت خلال الفترة الماضية، كما أن واشنطن لم ترحب بالتقارب السعودي مع إيران لأن هذا التحرك الكبير من السعودية وضع جانبا شوكة ايران التي استخدمتها أمريكا في ظهر الخليج لسنوات، ولهذا تعين على واشنطن محاولة إعادة صياغة العلاقات مع السعودية"، مشيرا إلى أن "المملكة استطاعت بالتفكير الجديد لولي العهد إسكات البنادق حولها وتهدئة الأجواء لمنح المجال لصعود خطة التنمية، وبعض هذه الإجراءات أيضا لم تكن موضع ترحيب أمريكي".وأكد الجمل أنه "على الرغم من جود تفاهمات سابقة في محاولة التطبيع العربي مع إسرائيل إلا أن المملكة لم تأخذ خطوات إيجابية كبيرة في هذا الاتجاه، وهناك محاولة أمريكية الآن لإعادة ترتيب الأوراق من أجل إعادة بناء العلاقة الاستراتيجية مع المملكة".وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي أن:وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات أنه "لا توجد فرصة إبرام سلام بين الفلسطينيين والحكومة الحالية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
إسرائيل
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/18/1078451057_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e12435932a2b716660f0dfc34312c55d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم, аудио
ملفات ساخنة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أسعار النفط اليوم, аудио
هل تنجح الجهود الأمريكية في تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن للطاقة، آموس هوكستين، يزور السعودية الأسبوع الجاري ليبحث مع المسؤولين السعوديين سبل التطبيع بين تل أبيب والرياض.
وقال المصدر إن الزيارة جزء من الدفع الدبلوماسي الذي يقوم به البيت الأبيض
في محاولة للتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات، التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية، وتشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل.
وبحسب المصدر، سيكون من بين القضايا المطروحة على طاولة المباحثات الأمريكية في السعودية دعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني في المملكة يتضمن تخصيب اليورانيوم مشيرا إلى أن إدارة بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انشغال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي، زايد بن كمي إن:
"السعودية أعلنت سياساتها في الملف الفلسطيني مرارا، وأنها تؤيد خيار السلام ومشروع السلام العربي، وما زالت تتمسك به، أما فيما يتعلق بالإعلان عن بحث التطبيع مع إسرائيل فهو محاولة لإثارة زوبعة بين الحين والآخر"، مشيرا إلى أن "المملكة لديها أجهزتها ووزارة خارجيتها للتعامل مع هذه الأمور".
وأوضح الباحث في الشؤون السياسية والإقليمية، هاني الجمل، أن "العلاقات السعودية الأمريكية
توترت خلال الفترة الماضية، كما أن واشنطن لم ترحب بالتقارب السعودي مع إيران لأن هذا التحرك الكبير من السعودية وضع جانبا شوكة ايران التي استخدمتها أمريكا في ظهر الخليج لسنوات، ولهذا تعين على واشنطن محاولة إعادة صياغة العلاقات مع السعودية"، مشيرا إلى أن "المملكة استطاعت بالتفكير الجديد لولي العهد إسكات البنادق حولها وتهدئة الأجواء لمنح المجال لصعود خطة التنمية، وبعض هذه الإجراءات أيضا لم تكن موضع ترحيب أمريكي".
وأكد الجمل أنه "على الرغم من جود تفاهمات سابقة في محاولة التطبيع العربي مع إسرائيل إلا أن المملكة لم تأخذ خطوات إيجابية كبيرة في هذا الاتجاه، وهناك محاولة أمريكية الآن لإعادة ترتيب الأوراق من أجل إعادة بناء العلاقة الاستراتيجية مع المملكة".
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. مختار غباشي أن:
"احتمالات وجود تطبيع كامل بين المملكة وإسرائيل ضعيفة جدا نظرا لقيمة المملكة دينيا وأدبيا في العالم الإسلامي، وهو ما تراهن عليه إسرائيل، كما أن هذا الأمر ستكون له حسابات معقدة جدا، فضلا عن أنه لا توجد دلائل على أن هناك إغراء بالسماح للمملكة بحيازة برنامج نووي مقابل التطبيع، وأقصى ما يمكن أن يحصل عليه الأمريكيون من الرياض الآن هو مزيد من الإجراءات على غرار السماح بمرور خطوط الطيران، أو مسائل التأشيرات وغيرها"، مشيرا إلى أن "المملكة أيضا تتحكم في سعر وانتاج النفط، ولا تريد واشنطن أن تخسر هذا الرهان في ظل التوتر في العلاقات الامريكية الروسية وما يرتبط بالتوترات الناجمة عن الصراع على الساحة الأوكرانية".
وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات أنه "لا توجد فرصة إبرام سلام بين الفلسطينيين والحكومة الحالية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل".