https://sputnikarabic.ae/20230624/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-التعاون-الاقتصادي-مع-رئيسة-بنك-التنمية-في-بريكس-1078445451.html
وزير الخارجية السعودي يبحث التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في "بريكس"
وزير الخارجية السعودي يبحث التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في "بريكس"
التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع رئيسة بنك التنمية في مجموعة "بريكس" ديلما روسيف، وناقشا التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T07:46+0000
2023-06-24T07:46+0000
2023-06-24T08:00+0000
السعودية
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وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة.وذكرت الخارجية السعودية في بيانها، أن الجانبان بحثا أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء "رؤية 2030"، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.كما استعرض الطرفان أيضا العلاقات بين السعودية ومجموعة "بريكس" وسبل تعزيزها وتطويرها.وكان وزير الخارجية السعودي أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا مطلع يونيو/حزيران 2023 حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع المجموعة "بريكس".وأشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودية ودول "المجموعة"؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع. وأوضح أن "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط".يذكر أن العلاقات التجارية بين دول "بريكس" شهدت نموا كبيرا، إذ ارتفع إجمالي التجارة بين دول المجموعة، من 81 مليار دولار في عام 2017 إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230601/لافروف-ناقشنا-بالفعل-مسألة-قبول-السعودية-في-تحالف-بريكس-1077657501.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية السعودي يبحث التعاون الاقتصادي مع رئيسة بنك التنمية في "بريكس"
07:46 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع رئيسة بنك التنمية في مجموعة "بريكس" ديلما روسيف، وناقشا التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجموعة.
وحسب بيان الخارجية السعودية، جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة.
وذكرت الخارجية السعودية في بيانها، أن الجانبان بحثا أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي
في ضوء "رؤية 2030"، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
كما استعرض الطرفان أيضا العلاقات بين السعودية ومجموعة "بريكس" وسبل تعزيزها وتطويرها.
وكان وزير الخارجية السعودي أكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا مطلع يونيو/حزيران 2023 حرص بلاده على تطوير التعاون المستقبلي مع المجموعة "بريكس".
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرات والإمكانات التي تمتلكها السعودية
ودول "المجموعة"؛ بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.
وأوضح أن "المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط".
يذكر أن العلاقات التجارية بين دول "بريكس
" شهدت نموا كبيرا، إذ ارتفع إجمالي التجارة بين دول المجموعة، من 81 مليار دولار في عام 2017 إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022.