https://sputnikarabic.ae/20230624/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078442082.html
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T04:50+0000
2023-06-24T04:50+0000
2023-06-24T05:06+0000
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وكتبت "أوبشيستفينوي" في حسابها على "تلغرام"، "سُمعت في أوديسا أصوات انفجارات".وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و6-مناطق-أوكرانية-1078441694.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
04:50 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وكتبت "أوبشيستفينوي" في حسابها على "تلغرام"، "سُمعت في أوديسا أصوات انفجارات".
وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.