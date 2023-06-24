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https://sputnikarabic.ae/20230624/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078442082.html
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T04:50+0000
2023-06-24T05:06+0000
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وكتبت "أوبشيستفينوي" في حسابها على "تلغرام"، "سُمعت في أوديسا أصوات انفجارات".وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230624/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و6-مناطق-أوكرانية-1078441694.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في أوديسا

04:50 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 05:06 GMT 24.06.2023)
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى إدارة مقاطعة أوديسا
مبنى إدارة مقاطعة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
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أفادت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في أوديسا بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.
وكتبت "أوبشيستفينوي" في حسابها على "تلغرام"، "سُمعت في أوديسا أصوات انفجارات".
وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و7 مناطق أوكرانية
03:01 GMT
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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