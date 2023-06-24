https://sputnikarabic.ae/20230624/-سماع-دوي-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-تزامنا-مع-إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا--1078440654.html
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء... 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T00:31+0000
2023-06-24T00:31+0000
2023-06-24T00:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في قناتها على " " تيليغرام " :" انفجارات في كييف ".بالإضافة إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى سماع دوي انفجارات في خاركوف وانفجارات في كريمنشوك في مقاطعة بولتافا.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-6-مناطق-من-أوكرانيا-1078439658.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
دوي انفجارات في دنيبروبيتروفسك تزامنا مع إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
00:31 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 00:41 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، عن سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في قناتها على " " تيليغرام " :" انفجارات في كييف ".
بالإضافة إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى سماع دوي انفجارات في خاركوف وانفجارات في كريمنشوك في مقاطعة بولتافا.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار
في جميع أنحاء أوكرانيا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.