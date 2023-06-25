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https://sputnikarabic.ae/20230625/أطفال-السرطان-في-سوريا-ضحايا-العقوبات-الأمريكية-ينتزعون-بسماتهم-في-عيد-الأضحى-1078476739.html
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
حجز الأطفال المصابون بمرض السرطان، أماكنهم باكراً في العيد، مسترقين السعادة على عجل وعلى وجع، خلال احتفالية "عيد وعيدية" التي أقامتها جمعية (فرح) لأطفال مرضى... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:57+0000
2023-06-25T12:57+0000
العالم العربي
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رغم المأساة المعقدة التي يحياها هؤلاء الأطفال وذويهم بسبب العقوبات الغربية التي تسد طريقهم نحو شفائهم، إلا أن شفاههم لا تزال قادرة على انتزاع الابتسامة من ثغر الآلام التي تكتنف مسيرتهم العلاجية، متى استطاعوا ذلك.بين فقرات فنية وهدايا و"العيديات"، رسم الأطفال ابتسامات عريضة حررت ملامح وجوههم المتعبة من قيد عذابات المرض، وأشعلت في أجسادهم الصغيرة جذوة الأمل بحياة موعودة محكومة بإرادة عصيّة على المرض.العقوبات الأمريكية وتأمين الأدويةقال رئيس جمعية "فرح"، سامر المصري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الهدف من الفعالية إدخال السعادة إلى نفوس الأطفال المصابين بالسرطان والتلاسيميا وأمراض الدم المنجلي، وجعلهم يعيشون أجواء العيد وفرحته داخل المركز الطبي الموجودين فيه، أسوة بأقرانهم الأصحاء الموجودين في الخارج.وأكد المصري أن العقوبات المفروضة على سوريا تركت أثرها السلبي على علاج أطفال مرض السرطان، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأدوية والعلاج اللازم.وأوضح رئيس الجميعة أن الأدوية النوعية اللازمة لعلاج هؤلاء الاطفال غالبا ما تكون في سوريا، وفي حال توفرت فهي تصل بشكل غير منتظم إلى محتاجيها.وبين المصري أن الجمعية تعمل على تأمين الأدوية بكل ما تستطيع من طرق، ولا تكتفي بالدعم الطبي للأطفال وإنما تتعداه إلى الدعم النفسي للأطفال ومنحهم السعادة الذين هم أحوج إليها.وإذ دعا إلى تكاتف الجهود من قبل الجميع لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، فإنه بين أن هدف جمعية فرح هو إنشاء مركز سرطان أطفال متطوّر يتعاطى مع مسؤولية وواجبات الطفل.الدعم الروسي مستمرأعرب المصري عن شكره للأصدقاء الروس الذين يقدمون باستمرار كافة أشكال الدعم للأطفال المصابين بالسرطان، سواء الطبي أو النفسي، مدللاً بتقديم الأدوية والقيام بمبادرات إنسانية لإدخال السعادة والبهجة إلى نفوس الأطفال، والتخفيف عنهم، خاصة في الظروف الصعبة.بدورهم، أعرب عدد من ذوي الأطفال المصابين بالسرطان الذين حضروا الفعالية، عن شكرهم لجمعية فرح التي قامت بهذه الفعالية لرسم البسمة على وجوه الأطفال وزرع الأمل في نفوسهم، مؤكدين أن هذه الفعاليات الداعمة لا تقتصر على رفع معنويات الأطفال وشحنهم بالقوة والإرادة في جلسات العلاج الطويل والمتعب، وإنما تتعداها إلى دعم أهالي الأطفال الذين يعانون أيضاً مع أطفالهم ويحتاجون للدعم.واشاروا إلى أن الأطفال المرضى بحاجة للدعم النفسي قبل العلاج، وهذا الفعالية مبادرة مهمة جداً لرفع معنويات الأطفال وبث الفرح والأمل في نفوسهم وجعلهم أقوياء على المرض.
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العالم العربي
العالم العربي

أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى

12:57 GMT 25.06.2023
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Munzer Said
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حجز الأطفال المصابون بمرض السرطان، أماكنهم باكراً في العيد، مسترقين السعادة على عجل وعلى وجع، خلال احتفالية "عيد وعيدية" التي أقامتها جمعية (فرح) لأطفال مرضى السرطان في مدينة اللاذقية السورية، لإدخال البهجة إلى نفوس الأطفال المتعطشين للفرح.
رغم المأساة المعقدة التي يحياها هؤلاء الأطفال وذويهم بسبب العقوبات الغربية التي تسد طريقهم نحو شفائهم، إلا أن شفاههم لا تزال قادرة على انتزاع الابتسامة من ثغر الآلام التي تكتنف مسيرتهم العلاجية، متى استطاعوا ذلك.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
© Sputnik . Munzer Said
بين فقرات فنية وهدايا و"العيديات"، رسم الأطفال ابتسامات عريضة حررت ملامح وجوههم المتعبة من قيد عذابات المرض، وأشعلت في أجسادهم الصغيرة جذوة الأمل بحياة موعودة محكومة بإرادة عصيّة على المرض.
العقوبات الأمريكية وتأمين الأدوية
قال رئيس جمعية "فرح"، سامر المصري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن الهدف من الفعالية إدخال السعادة إلى نفوس الأطفال المصابين بالسرطان والتلاسيميا وأمراض الدم المنجلي، وجعلهم يعيشون أجواء العيد وفرحته داخل المركز الطبي الموجودين فيه، أسوة بأقرانهم الأصحاء الموجودين في الخارج.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
© Sputnik . Munzer Said
وأكد المصري أن العقوبات المفروضة على سوريا تركت أثرها السلبي على علاج أطفال مرض السرطان، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأدوية والعلاج اللازم.
وأوضح رئيس الجميعة أن الأدوية النوعية اللازمة لعلاج هؤلاء الاطفال غالبا ما تكون في سوريا، وفي حال توفرت فهي تصل بشكل غير منتظم إلى محتاجيها.
وبين المصري أن الجمعية تعمل على تأمين الأدوية بكل ما تستطيع من طرق، ولا تكتفي بالدعم الطبي للأطفال وإنما تتعداه إلى الدعم النفسي للأطفال ومنحهم السعادة الذين هم أحوج إليها.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
© Sputnik . Munzer Said
وإذ دعا إلى تكاتف الجهود من قبل الجميع لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، فإنه بين أن هدف جمعية فرح هو إنشاء مركز سرطان أطفال متطوّر يتعاطى مع مسؤولية وواجبات الطفل.
الدعم الروسي مستمر
أعرب المصري عن شكره للأصدقاء الروس الذين يقدمون باستمرار كافة أشكال الدعم للأطفال المصابين بالسرطان، سواء الطبي أو النفسي، مدللاً بتقديم الأدوية والقيام بمبادرات إنسانية لإدخال السعادة والبهجة إلى نفوس الأطفال، والتخفيف عنهم، خاصة في الظروف الصعبة.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
© Sputnik . Munzer Said
بدورهم، أعرب عدد من ذوي الأطفال المصابين بالسرطان الذين حضروا الفعالية، عن شكرهم لجمعية فرح التي قامت بهذه الفعالية لرسم البسمة على وجوه الأطفال وزرع الأمل في نفوسهم، مؤكدين أن هذه الفعاليات الداعمة لا تقتصر على رفع معنويات الأطفال وشحنهم بالقوة والإرادة في جلسات العلاج الطويل والمتعب، وإنما تتعداها إلى دعم أهالي الأطفال الذين يعانون أيضاً مع أطفالهم ويحتاجون للدعم.
© Sputnik . Munzer Saidأطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
أطفال السرطان في سوريا.. ضحايا العقوبات الأمريكية ينتزعون بسماتهم في عيد الأضحى
© Sputnik . Munzer Said
واشاروا إلى أن الأطفال المرضى بحاجة للدعم النفسي قبل العلاج، وهذا الفعالية مبادرة مهمة جداً لرفع معنويات الأطفال وبث الفرح والأمل في نفوسهم وجعلهم أقوياء على المرض.
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