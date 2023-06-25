https://sputnikarabic.ae/20230625/أكبر-محطة-للطاقة-الشمسية-الكهرومائية-في-العالم-تبدأ-المرحلة-الأولى-من-تشغيلها-فيديو-1078470936.html
أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو
أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو
دخلت المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي هي أيضا أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها في العالم، حيز التشغيل الكامل في الصين، اليوم... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:33+0000
2023-06-25T10:33+0000
2023-06-25T10:33+0000
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وبقدرة مركّبة تبلغ مليون كيلو وات، فإن المرحلة الأولى من قدرة التوليد السنوية لمحطة "كيلا" للطاقة الشمسية تصل إلى ملياري كيلو وات/ الساعة، أي ما يعادل 600 ألف طن من الفحم القياسي، وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1.6. مليون طن، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.ومحطة "كيلا"، الواقعة في مقاطعة سيتشوان، على اتصال حالي بمحطة ليانغيكو للطاقة الكهرومائية، التي دخلت حيز التشغيل في شهر مارس/ آذار الماضي، بسعة إجمالية مركّبة تبلغ 3 ملايين كيلو وات.ويتقلب توليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية بين النهار والليل، وسط الأحداث الجوية، بسبب اعتماد المحطة بشكل كبير على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء.ويساعد مكون الطاقة الكهرومائية، في تنظيم جميع حالات عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة الشمسية، مما يوفر كهرباء نظيفة ومستقرة وعالية الجودة لشبكة الطاقة.
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سبوتنيك عربي
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الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو
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دخلت المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي هي أيضا أكبر محطة طاقة شمسية من نوعها في العالم، حيز التشغيل الكامل في الصين، اليوم الأحد.
وبقدرة مركّبة تبلغ مليون كيلو وات، فإن المرحلة الأولى من قدرة التوليد السنوية لمحطة "كيلا" للطاقة الشمسية تصل إلى ملياري كيلو وات/ الساعة، أي ما يعادل 600 ألف طن من الفحم القياسي، وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1.6. مليون طن، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
ومحطة "كيلا"، الواقعة في مقاطعة سيتشوان، على اتصال حالي بمحطة ليانغيكو للطاقة الكهرومائية، التي دخلت حيز التشغيل في شهر مارس/ آذار الماضي، بسعة إجمالية مركّبة تبلغ 3 ملايين كيلو وات.
ويتقلب توليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية
بين النهار والليل، وسط الأحداث الجوية، بسبب اعتماد المحطة بشكل كبير على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء.
ويساعد مكون الطاقة الكهرومائية، في تنظيم جميع حالات عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة الشمسية، مما يوفر كهرباء نظيفة ومستقرة وعالية الجودة لشبكة الطاقة.