عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230625/أكبر-محطة-للطاقة-الشمسية-الكهرومائية-في-العالم-تبدأ-المرحلة-الأولى-من-تشغيلها-فيديو-1078470936.html
أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو
أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو
دخلت المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي هي أيضا أكبر محطة طاقة شمسية من ‏نوعها في العالم، حيز التشغيل الكامل في الصين، اليوم... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:33+0000
2023-06-25T10:33+0000
مجتمع
الصين
منوعات
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070867231_0:195:1416:992_1920x0_80_0_0_90a8ae73287d7708c824b28ed7928060.jpg
وبقدرة مركّبة تبلغ مليون كيلو وات، فإن المرحلة الأولى من قدرة التوليد السنوية لمحطة "كيلا" للطاقة الشمسية تصل إلى ملياري كيلو وات/ الساعة، أي ما يعادل 600 ألف طن من الفحم القياسي، وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1.6. مليون طن، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.ومحطة "كيلا"، الواقعة في مقاطعة سيتشوان، على اتصال حالي بمحطة ليانغيكو للطاقة الكهرومائية، التي دخلت حيز التشغيل في شهر مارس/ آذار الماضي، بسعة إجمالية مركّبة تبلغ 3 ملايين كيلو وات.ويتقلب توليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية بين النهار والليل، وسط الأحداث الجوية، بسبب اعتماد المحطة بشكل كبير على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء.ويساعد مكون الطاقة الكهرومائية، في تنظيم جميع حالات عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة الشمسية، مما يوفر كهرباء نظيفة ومستقرة وعالية الجودة لشبكة الطاقة.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070867231_0:0:1416:1062_1920x0_80_0_0_3e8057119c09fdb6eb31ca2180ebfae6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهرومائية في العالم تبدأ المرحلة الأولى من تشغيلها... فيديو

10:33 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / IVAN PISARENKOألواح شمسية في محطة طاقة شمسية
ألواح شمسية في محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
ألواح شمسية في محطة طاقة شمسية
© AFP 2023 / IVAN PISARENKO
تابعنا عبرTelegramNabd
دخلت المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي هي أيضا أكبر محطة طاقة شمسية من ‏نوعها في العالم، حيز التشغيل الكامل في الصين، اليوم الأحد.‏
وبقدرة مركّبة تبلغ مليون كيلو وات، فإن المرحلة الأولى من قدرة التوليد السنوية لمحطة "كيلا" للطاقة الشمسية تصل إلى ملياري كيلو وات/ الساعة، أي ما يعادل 600 ألف طن من الفحم القياسي، وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1.6. مليون طن، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
ومحطة "كيلا"، الواقعة في مقاطعة سيتشوان، على اتصال حالي بمحطة ليانغيكو للطاقة الكهرومائية، التي دخلت حيز التشغيل في شهر مارس/ آذار الماضي، بسعة إجمالية مركّبة تبلغ 3 ملايين كيلو وات.
ويتقلب توليد الطاقة من محطات الطاقة الشمسية بين النهار والليل، وسط الأحداث الجوية، بسبب اعتماد المحطة بشكل كبير على ضوء الشمس لتوليد الكهرباء.
ويساعد مكون الطاقة الكهرومائية، في تنظيم جميع حالات عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة الشمسية، مما يوفر كهرباء نظيفة ومستقرة وعالية الجودة لشبكة الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"10:38 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала