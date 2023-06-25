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مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي
مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي
أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي من طرف روسيا، أليكسي موجين، أن استخدام الغرب التجارة الدولية والتمويل وعملتي الدولار واليورو كسلاح يجعل انقسام... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T21:14+0000
2023-06-25T21:14+0000
2023-06-25T21:45+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
صندوق النقد الدولي
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واشنطن – سبوتنيك. وقال موجين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "الاستخدام الفاضح من قبل الغرب للتجارة الدولية، التمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل انقسام الاقتصاد الدولي ليس فقط حتمياً، بل ولا رجعة فيه".وأشار إلى أن الممثلين الغربيين في صندوق النقد الدولي يحاولون تجنب هذه المشكلة، ولا يمكن لقيادة المنظمة الدولية تجاهل الضغوط التي يمارسها عليها المشاركون الغربيون.وكمثال على انقسام الاقتصاد العالمي، ذكر موزين عواقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.وقال موزين لسبوتنيك، "لقد تعلمنا هذا الدرس، ولن نسمح لأنفسنا أبدًا بالاعتماد على الواردات مرة أخرى، على الأقل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد".ولفت إلى أن العالم بأسره يدرك الآن أن العولمة تجبر جميع البلدان على ذلك، اتبع طريق التخصص على حساب التنويع الاقتصادي وأن عملية تفكك العولمة ستستمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, روسيا, صندوق النقد الدولي
العالم, اقتصاد, روسيا, صندوق النقد الدولي
مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي
21:14 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 21:45 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي من طرف روسيا، أليكسي موجين، أن استخدام الغرب التجارة الدولية والتمويل وعملتي الدولار واليورو كسلاح يجعل انقسام الاقتصاد الدولي لا رجعة فيه.
واشنطن – سبوتنيك. وقال موجين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "الاستخدام الفاضح من قبل الغرب للتجارة الدولية، التمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل انقسام الاقتصاد الدولي ليس فقط حتمياً، بل ولا رجعة فيه".
وأشار إلى أن الممثلين الغربيين في صندوق النقد الدولي يحاولون تجنب هذه المشكلة
، ولا يمكن لقيادة المنظمة الدولية تجاهل الضغوط التي يمارسها عليها المشاركون الغربيون.
وكمثال على انقسام الاقتصاد العالمي، ذكر موزين عواقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وقال موزين لسبوتنيك، "لقد تعلمنا هذا الدرس، ولن نسمح لأنفسنا أبدًا بالاعتماد على الواردات مرة أخرى، على الأقل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد".
ولفت إلى أن العالم بأسره يدرك الآن أن العولمة تجبر جميع البلدان على ذلك، اتبع طريق التخصص على حساب التنويع الاقتصادي وأن عملية تفكك العولمة ستستمر.