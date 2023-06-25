https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تستدعي-السفير-الأوكراني-احتجاجا-على-تعليقاته-حول-التعاون-مع-روسيا-1078487473.html

مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي

مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي

أعلن المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي من طرف روسيا، أليكسي موجين، أن استخدام الغرب التجارة الدولية والتمويل وعملتي الدولار واليورو كسلاح يجعل انقسام... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T21:14+0000

2023-06-25T21:14+0000

2023-06-25T21:45+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

صندوق النقد الدولي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/12/1060052764_0:118:3217:1928_1920x0_80_0_0_9336720346f98cfbbd38c0b2b4313700.jpg

واشنطن – سبوتنيك. وقال موجين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "الاستخدام الفاضح من قبل الغرب للتجارة الدولية، التمويل والدولار واليورو كسلاح، يجعل انقسام الاقتصاد الدولي ليس فقط حتمياً، بل ولا رجعة فيه".وأشار إلى أن الممثلين الغربيين في صندوق النقد الدولي يحاولون تجنب هذه المشكلة، ولا يمكن لقيادة المنظمة الدولية تجاهل الضغوط التي يمارسها عليها المشاركون الغربيون.وكمثال على انقسام الاقتصاد العالمي، ذكر موزين عواقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.وقال موزين لسبوتنيك، "لقد تعلمنا هذا الدرس، ولن نسمح لأنفسنا أبدًا بالاعتماد على الواردات مرة أخرى، على الأقل في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد".ولفت إلى أن العالم بأسره يدرك الآن أن العولمة تجبر جميع البلدان على ذلك، اتبع طريق التخصص على حساب التنويع الاقتصادي وأن عملية تفكك العولمة ستستمر.

https://sputnikarabic.ae/20230622/غوتيريش-أوروبا-حصلت-على-قروض-من-صندوق-النقد-أكثر-بـ13-ضعفا-مما-حصلت-عليه-أفريقيا-1078392781.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد, روسيا, صندوق النقد الدولي