https://sputnikarabic.ae/20230625/إسرائيل-تعلن-عن-مباحثات-مع-المغرب-بشأن-التعاون-في-مجال-البيئة-والموارد-الطبيعية-صور-1078471777.html
إسرائيل تعلن عن مباحثات مع المغرب بشأن التعاون في مجال البيئة والموارد الطبيعية... صور
إسرائيل تعلن عن مباحثات مع المغرب بشأن التعاون في مجال البيئة والموارد الطبيعية... صور
أعلنت إسرائيل عن إجراء مباحثات مع المغرب، تتناول التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والموارد الطبيعية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:18+0000
2023-06-25T11:18+0000
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وقال الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب على "تويتر"، يوم الجمعة، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أجرت مباحثات مع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، إيديت سيلمان، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات الموارد الطبيعية وحماية البيئة.ونشر الحساب صورا من المباحثات الإسرائيلية المغربية، وكتب معها: "ألقت إيديت سيلمان بنظيرتها المغربية، ليلى بنعلي، ودار نقاش حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة".وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن حصولها على طائرة مسيرة انتحارية متطورة من إنتاج شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.وقال الجيش المغربي في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع "SPY-X" من شركة "BLUEBIRD".ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات إبراهيم"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليهما كل من المغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الخارجية-المغربية-تعلن-تأجيل-منتدى-النقب-على-خلفية-الاستفزازات-الإسرائيلية-1078429902.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل تعلن عن مباحثات مع المغرب بشأن التعاون في مجال البيئة والموارد الطبيعية... صور
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أعلنت إسرائيل عن إجراء مباحثات مع المغرب، تتناول التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والموارد الطبيعية.
وقال الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب على "تويتر"، يوم الجمعة، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أجرت مباحثات مع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، إيديت سيلمان، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
ونشر الحساب صورا من المباحثات الإسرائيلية المغربية، وكتب معها: "ألقت إيديت سيلمان بنظيرتها المغربية، ليلى بنعلي، ودار نقاش حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات التنمية المستدامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة".
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن حصولها على طائرة مسيرة انتحارية
متطورة من إنتاج شركة "بلو بيرد" الإسرائيلية، يمكنها إصابة هدفها بصورة دقيقة.
وقال الجيش المغربي
في بيان، إن سلاح المشاة والمدفعية سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.
وأوضح الجيش أنه حصل على عدد من الدرونات الانتحارية من نوع "SPY-X" من شركة "BLUEBIRD".
ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، تحت اسم "اتفاقيات إبراهيم
"، وفي وقت لاحق من العام نفسه انضمت إليهما كل من المغرب والسودان.