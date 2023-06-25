https://sputnikarabic.ae/20230625/إعلام-إحباط-عملية-للحرس-الثوري-الإيراني-ضد-إسرائيليين-في-قبرص-1078468766.html
إعلام: إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص
إعلام: إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص
أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني كانت بصدد استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في البلاد. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T09:04+0000
2023-06-25T09:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني". وأوضحت أن أجهزة المخابرات القبرصية، نجحت مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة وإسرائيل، في إحباط العملية الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا.وبعدها بوقت قصير، كشف أن "مستشار عسكري آخر يدعى مقداد مهقاني أصيب بجروح خلال نفس الهجوم الإسرائيلي، وتوفي متأثرا بجراحه".وتعهد الحرس الثوري بالرد على مقتل ضباطه في سوريا، مؤكدا أن "الإسرائيليين سيدفعون ثمن ذلك". يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب الإرهاب باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".
https://sputnikarabic.ae/20230402/نتنياهو-يلمح-لوقوف-إسرائيل-وراء-مقتل-ضباط-الحرس-الثوري-الإيراني-في-سوريا-1075444463.html
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إيران, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص
09:04 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني كانت بصدد استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.
وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
".
وأوضحت أن أجهزة المخابرات القبرصية، نجحت مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة وإسرائيل، في إحباط العملية الإيرانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي، مقتل الضابط ميلاد حيدري
، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا.
وبعدها بوقت قصير، كشف أن "مستشار عسكري آخر يدعى مقداد مهقاني
أصيب بجروح خلال نفس الهجوم الإسرائيلي، وتوفي متأثرا بجراحه".
وتعهد الحرس الثوري بالرد على مقتل ضباطه في سوريا، مؤكدا أن "الإسرائيليين سيدفعون ثمن ذلك".
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، أن "إسرائيل تحارب الإرهاب باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".