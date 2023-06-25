https://sputnikarabic.ae/20230625/الألعاب-النارية-تضيء-سماء-سان-بطرسبورغ-احتفاء-بخريجي-المدارس-فيديو-1078468295.html
الألعاب النارية تضيء سماء سان بطرسبورغ احتفاء بخريجي المدارس... فيديو
الألعاب النارية تضيء سماء سان بطرسبورغ احتفاء بخريجي المدارس... فيديو
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية" ويتضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس، والتي تتوج بمرور سفينة "روسيا" الشراعية في... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T08:36+0000
2023-06-25T08:36+0000
2023-06-25T08:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102452/36/1024523627_0:100:3285:1948_1920x0_80_0_0_1f39b529491e22cfda115e74efed277e.jpg
يقام مهرجان "الأشرعة القرمزية" تكريما لخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ. ويعد هذا المهرجان من أضخم الأحداث التي تقام في المدينة، ويحظى بشعبية كبرى لما يتضمنه من أنشطة وفعاليات ملفتة. وأبرز الفعاليات التي يشهدها المهرجان إطلاق الألعاب النارية المذهلة والعروض الموسيقية والمائية الضخمة التي تنظمها المدينة خلال هذه الفترة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102452/36/1024523627_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e47979a68d35eb1db596fcd264c0d9d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الألعاب النارية تضيء سماء سان بطرسبورغ احتفاء بخريجي المدارس... فيديو
تابعنا عبر
شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، أمس السبت، مهرجان "الأشرعة القرمزية" ويتضمن احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس، والتي تتوج بمرور سفينة "روسيا" الشراعية في نهر نيفا، تزامنا مع إطلاق الألعاب النارية.
يقام مهرجان "الأشرعة القرمزية" تكريما لخريجي المدارس الثانوية في مدينة سان بطرسبورغ. ويعد هذا المهرجان من أضخم الأحداث التي تقام في المدينة، ويحظى بشعبية كبرى لما يتضمنه من أنشطة وفعاليات ملفتة.
وأبرز الفعاليات التي يشهدها المهرجان إطلاق الألعاب النارية المذهلة والعروض الموسيقية والمائية الضخمة التي تنظمها المدينة خلال هذه الفترة.