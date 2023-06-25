https://sputnikarabic.ae/20230625/البديل-الثوري-للتغيير-في-العراق-يتضامن-مع-روسيا-ويدين-التمرد-المسلح-بأشد-العبارات-1078464627.html

البديل الثوري للتغيير في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات

البديل الثوري للتغيير في العراق يتضامن مع روسيا ويدين التمرد المسلح بأشد العبارات

أعرب البديل الثوري للتغيير في العراق عن تضامنه مع روسيا الاتحادية، ضد التمرد المسلح الذي حدث من قبل مجموعة فاغنر. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T01:13+0000

2023-06-25T01:13+0000

2023-06-25T01:13+0000

روسيا

العراق

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وقال البديل الثوري للتغيير في العراق في بيان يوم السبت، إنه يدين بأشد العبارات ما حدث ويؤكد على ضرورة الانصياع إلى سلطة القانون التي لها القول الفصل.وشدد على أن هذا التحدي الخطير جاء في وقت إعلان النصر الذي يتشوق إليه أحرار العالم الشرفاء لرؤية بزوغ فجر الحرية، وإنهاء غطرسة الغرب وهيمنته المقيتة والولوج إلى عالم التعددية القطبية.ولفت إلى أن البديل الثوري للتغيير على ثقة تامة بأن القيادة الحكيمة لروسيا الاتحادية ستتعامل مع الحدث بمنع إفساد زهوة الانتصار الناجز.وأجهضت روسيا التمرد المسلح يوم السبت، حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها.وقال بريغوجين، في رسالة صوتية على تلغرام، إنه "سيتم إعادة جميع القوات إلى مواقعها حقنا للدماء".جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.وأكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، بأن قافلة مع آلياتها، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعة "فاغنر" العسكرية، غادرت أراضي المقاطعة روستوف، ليل السبت.وكتب غولوبيف على قناته في" تيليغرام"، "غادر رتل شركة "فاغنر" مقاطعة روستوف وتوجّه إلى معسكراته الميدانية".كما أعرب الحاكم عن امتنانه لكل من عمل في ظل هذه" الظروف الاستثنائية" على ضمان العمل المتماسك في مقاطعة روستوف .

https://sputnikarabic.ae/20230319/البديل-الثوري-للتغيير-يطالب-بتعويض-عن-الغزو-الأمريكي-للعراق-1074915659.html

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