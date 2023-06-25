https://sputnikarabic.ae/20230625/البطريرك-الراعي-عملية-انتخاب-رئيس-للبنان-سهلة-للغاية-إذا-تم-تطبيق-الدستور-1078476414.html
البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور
البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور
رأى البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أن الدولة اللبنانية تتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:39+0000
2023-06-25T12:39+0000
2023-06-25T12:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية سهلة للغاية".وأضاف: "إذا سلك المجلس النيابي الطريق المؤدي إليه، فهو سهل ومستقيم، أعني بتطبيق الدستور ينص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".وتابع: "لبنان كدولة يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية".وواصل الراعي قائلا: "صلوا من أجل شعب لبنان الذي يفتقر يوما بعد يوم بسبب السياسيين الذين يهملون كل قدرات البلاد وإمكانياتها".وأردف: "هم أنفسهم مسؤولون وحدهم عن إفقار شعب لبنان وإذلاله وتهجيره من وطنه وتجويعه".ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/لودريان-ينهي-زيارته-للبنان-دون-إحراز-تقدم-في-أزمة-الشغور-الرئاسي-1078466053.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_fa42e8c34b9522479d1ce346822e16f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور
تابعنا عبر
رأى البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أن الدولة اللبنانية تتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية.
بيروت - سبوتنيك
. وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية سهلة للغاية".
وأضاف: "إذا سلك المجلس النيابي الطريق المؤدي إليه، فهو سهل ومستقيم، أعني بتطبيق الدستور ينص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".
وتابع: "لبنان كدولة يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية".
وواصل الراعي قائلا: "صلوا من أجل شعب لبنان الذي يفتقر يوما بعد يوم بسبب السياسيين الذين يهملون كل قدرات البلاد وإمكانياتها".
وأردف: "هم أنفسهم مسؤولون وحدهم عن إفقار شعب لبنان وإذلاله وتهجيره من وطنه وتجويعه".
ويعاني لبنان
من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.