عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/البطريرك-الراعي-عملية-انتخاب-رئيس-للبنان-سهلة-للغاية-إذا-تم-تطبيق-الدستور-1078476414.html
البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور
البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور
رأى البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أن الدولة اللبنانية تتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T12:39+0000
2023-06-25T12:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية سهلة للغاية".وأضاف: "إذا سلك المجلس النيابي الطريق المؤدي إليه، فهو سهل ومستقيم، أعني بتطبيق الدستور ينص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".وتابع: "لبنان كدولة يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية".وواصل الراعي قائلا: "صلوا من أجل شعب لبنان الذي يفتقر يوما بعد يوم بسبب السياسيين الذين يهملون كل قدرات البلاد وإمكانياتها".وأردف: "هم أنفسهم مسؤولون وحدهم عن إفقار شعب لبنان وإذلاله وتهجيره من وطنه وتجويعه".ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/لودريان-ينهي-زيارته-للبنان-دون-إحراز-تقدم-في-أزمة-الشغور-الرئاسي-1078466053.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_fa42e8c34b9522479d1ce346822e16f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

البطريرك الراعي: عملية انتخاب رئيس للبنان "سهلة للغاية" إذا تم تطبيق الدستور

12:39 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
رأى البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، أن الدولة اللبنانية تتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية.
بيروت - سبوتنيك. وقال الراعي، خلال عظة الأحد، إن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية سهلة للغاية".
وأضاف: "إذا سلك المجلس النيابي الطريق المؤدي إليه، فهو سهل ومستقيم، أعني بتطبيق الدستور ينص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية".
وتابع: "لبنان كدولة يتفكك بسبب عناد بعض السياسيين ومصالحهم الشخصية والفئوية".
جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
لودريان ينهي زيارته للبنان دون إحراز تقدم في أزمة الشغور الرئاسي
05:49 GMT
وواصل الراعي قائلا: "صلوا من أجل شعب لبنان الذي يفتقر يوما بعد يوم بسبب السياسيين الذين يهملون كل قدرات البلاد وإمكانياتها".
وأردف: "هم أنفسهم مسؤولون وحدهم عن إفقار شعب لبنان وإذلاله وتهجيره من وطنه وتجويعه".
ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيروسيا أعلنت انتهاء الأزمة... تغطية مباشرة لتطورات "المصالحة"12:33 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала