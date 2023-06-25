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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/التمساح-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بصاروخ-موجه-فيديو-1078470801.html
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه... فيديو
"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه... فيديو
نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T10:27+0000
2023-06-25T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الضربة تمكنت من تدمير المركبة المدرعة مع الطاقم.وفي وقت سابق، أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أنه في الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 21 يونيو، دمرت القوات المسلحة الروسية 246 دبابة معادية تابعة للقوات الأوكرانية، 13 منها غربية الصنع.وتواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، واستكمال تحرير المناطق التي انضمت أخيرا إلى روسيا الاتحادية (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإقليما زابوروجيه وخيرسون).
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه... فيديو

10:27 GMT 25.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه.
وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الضربة تمكنت من تدمير المركبة المدرعة مع الطاقم.
وفي وقت سابق، أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أنه في الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 21 يونيو، دمرت القوات المسلحة الروسية 246 دبابة معادية تابعة للقوات الأوكرانية، 13 منها غربية الصنع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، واستكمال تحرير المناطق التي انضمت أخيرا إلى روسيا الاتحادية (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإقليما زابوروجيه وخيرسون).
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