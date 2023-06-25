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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الجيش-الروسي-يحبط-14-هجوما-أوكرانيا-مضادا-ويحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-أرتيوموفسك--عاجل-1078472352.html
الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل
الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات تنفيذ العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:30+0000
2023-06-25T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، نجحت الإجراءات الشجاعة والمهنية للوحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد عشر هجمات للعدو في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكورديوموفكا وياغودنو وزاليزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".وتم صد أربع هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل

11:30 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 25.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات تنفيذ العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، نجحت الإجراءات الشجاعة والمهنية للوحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد عشر هجمات للعدو في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكورديوموفكا وياغودنو وزاليزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".
وتم صد أربع هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

خلال القتال، بلغت خسائر العدو 430 عسكريًا أوكرانيًا وإحدى عشرة ناقلة جند وسبع مركبات وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "دي- 30".

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