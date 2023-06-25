https://sputnikarabic.ae/20230625/الجيش-الروسي-يحبط-14-هجوما-أوكرانيا-مضادا-ويحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-أرتيوموفسك--عاجل-1078472352.html
الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل
الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات تنفيذ العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:30+0000
2023-06-25T11:30+0000
2023-06-25T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، نجحت الإجراءات الشجاعة والمهنية للوحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد عشر هجمات للعدو في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكورديوموفكا وياغودنو وزاليزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".وتم صد أربع هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحبط 14 هجوما أوكرانيا مضادا ويحيد مئات الجنود الأوكرانيين في أرتيوموفسك- عاجل
11:30 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات تنفيذ العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "على محور دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، نجحت الإجراءات الشجاعة والمهنية للوحدات المدافعة من مجموعة القوات "الجنوبية" في صد عشر هجمات للعدو في مناطق أوريخوفو-فاسيليفكا وكورديوموفكا وياغودنو وزاليزنيانسكوي ودوبوفو-فاسيلفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد".
وتم صد أربع هجمات أخرى شنتها القوات الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وأفدييفكا وماريينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خلال القتال، بلغت خسائر العدو 430 عسكريًا أوكرانيًا وإحدى عشرة ناقلة جند وسبع مركبات وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "دي- 30".