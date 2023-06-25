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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخائر-اللوائين-60-و65-الأوكرانيين--عاجل-1078472097.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخائر 4 ألوية أوكرانية
الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخائر 4 ألوية أوكرانية
دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للواء الميكانيكي الخامس والستين في منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زابوروجيه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T11:23+0000
2023-06-25T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان أن "الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي التابع للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة القوات "المركز" أربع هجمات للعدو في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكارمازينوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى مدفع "إم 777" أمريكي الصنع.بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كازاتسكوي في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الجيش-الروسي-يحبط-14-هجوما-أوكرانيا-مضادا-ويحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-أرتيوموفسك--عاجل-1078472352.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مستودعات ذخائر 4 ألوية أوكرانية

11:23 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 25.06.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / طائرة "ميغ-31"
طائرة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov /
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يتبع
دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة تابعا للواء الميكانيكي الخامس والستين في منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" نقاط تمركز القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوي بيرفو ونوفوملينسك وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا في مقاطعة خاركوف".

ونتيجة ذلك، حيدت القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا ودمرت شاحنتي "بيك أب".

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي دمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي التابع للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة القوات "المركز" أربع هجمات للعدو في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكارمازينوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:30 GMT
ودمرت الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة وحدات الألوية الآلية 63 و 67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق مستوطنات نيفسكوي، تشيرفونايا ديبروفا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وعلى محور خيرسون، تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى مدفع "إم 777" أمريكي الصنع.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كازاتسكوي في مقاطعة خيرسون.
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