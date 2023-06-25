https://sputnikarabic.ae/20230625/الخارجية-الإيرانية-السجل-الأسود-للصهاينة-مصدر-خزي-لمؤيدي-الغرب-الداعمين-للكيان-1078480234.html
الخارجية الإيرانية: السجل الأسود للصهاينة مصدر خزي للغرب الداعمين للكيان
الخارجية الإيرانية: السجل الأسود للصهاينة مصدر خزي للغرب الداعمين للكيان
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانیة، اليوم الأحد، إن السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر عار وخزي وإحراج للغرب الداعمين لكيان الفصل... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T15:10+0000
2023-06-25T15:10+0000
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ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قتل 26 طفلا فلسطينيا بريئا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وحده.وأضاف كنعاني أن "الكيان الصهيوني له تاريخ في سجن 160 طفلا وإقامة جبرية لـ 600 طفل بريء و600 مريض فلسطيني، بينهم 30 معاقا جسديا، لذا يجب أن يبقى في قائمة العار الدولية".وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "السجل الأسود للصهاينة في مثل هذه التصرفات يجب أن يكون عارا للغرب ويمثل خزيا كبيرا للداعمين لكيان الفصل العنصري حول العالم".ويشار إلى أن الأمم المتحدة قد أصدرت، يوم الجمعة الماضية، تقريرا خاصا بـ"قائمة العار" ويتعلق بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أن إسرائيل ليست مدرجة في هذه القائمة.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار
الخارجية الإيرانية: السجل الأسود للصهاينة مصدر خزي للغرب الداعمين للكيان
15:10 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانیة، اليوم الأحد، إن السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر عار وخزي وإحراج للغرب الداعمين لكيان الفصل العنصري.
ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قتل 26 طفلا فلسطينيا بريئا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي وحده.
وأضاف كنعاني أن "الكيان الصهيوني
له تاريخ في سجن 160 طفلا وإقامة جبرية لـ 600 طفل بريء و600 مريض فلسطيني، بينهم 30 معاقا جسديا، لذا يجب أن يبقى في قائمة العار الدولية".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
أن "السجل الأسود للصهاينة في مثل هذه التصرفات يجب أن يكون عارا للغرب ويمثل خزيا كبيرا للداعمين لكيان الفصل العنصري حول العالم".
ويشار إلى أن الأمم المتحدة قد أصدرت، يوم الجمعة الماضية، تقريرا خاصا بـ"قائمة العار" ويتعلق بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أن إسرائيل ليست مدرجة في هذه القائمة.