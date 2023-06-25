https://sputnikarabic.ae/20230625/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-رئاسة-قوات-الاحتياطي-المركزي-في-الخرطوم-فيديو-1078478507.html
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم... فيديو
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم... فيديو
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، "سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T13:59+0000
2023-06-25T13:59+0000
2023-06-25T13:59+0000
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ونشرت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على "تويتر"، مشاهد حية قالت إنها من "معركة السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي على يد أشاوس الدعم السريع".وأعلنت "الدعم السريع"، مساء أمس السبت، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوداني.جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على وقع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، دون أن تتمكن وساطات عربية وغربية من وقفها.وقال البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ) تتبعان لميليشيا البرهان الانقلابية"، على حد تعبيره.وأضاف: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230624/مجلس-الأمن-يدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-1078444751.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم... فيديو
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، "سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم".
ونشرت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على "تويتر"، مشاهد حية قالت إنها من "معركة السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي على يد أشاوس الدعم السريع".
وأعلنت "الدعم السريع"، مساء أمس السبت، إسقاط طائرتين حربيتين
تابعتين للجيش السوداني.
جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على وقع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، دون أن تتمكن وساطات عربية وغربية من وقفها.
وقال البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع
، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ) تتبعان لميليشيا البرهان الانقلابية"، على حد تعبيره.
وأضاف: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.