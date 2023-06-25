https://sputnikarabic.ae/20230625/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-رئاسة-قوات-الاحتياطي-المركزي-في-الخرطوم-فيديو-1078478507.html

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم... فيديو

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم... فيديو

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، "سيطرة قواتها على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم". 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T13:59+0000

2023-06-25T13:59+0000

2023-06-25T13:59+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/09/1047451155_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_c1cff8a564587ea093f5ca8455a5e41d.jpg

ونشرت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على "تويتر"، مشاهد حية قالت إنها من "معركة السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي على يد أشاوس الدعم السريع".وأعلنت "الدعم السريع"، مساء أمس السبت، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوداني.جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على وقع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، دون أن تتمكن وساطات عربية وغربية من وقفها.وقال البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ) تتبعان لميليشيا البرهان الانقلابية"، على حد تعبيره.وأضاف: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230624/مجلس-الأمن-يدعو-طرفي-النزاع-في-السودان-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-1078444751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي