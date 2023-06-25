https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-الروسية-قوات-تجمع-الشرق-تصد-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه-1078464993.html

الدفاع الروسية: قوات تجمع "الشرق" تصد هجمات للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه

الدفاع الروسية: قوات تجمع "الشرق" تصد هجمات للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه

صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تدمير... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T02:26+0000

2023-06-25T02:26+0000

2023-06-25T02:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك هجمات للعدو بالقرب من ماكاروفكا وتم تدمير دبابة ومدرعات قتالية وقوة بشرية". مشيرا إلى أن "العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة".بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ تشيخوف على محور زابوروجيه صدت وحدات التجمع هجوما للعدو كان يتقدم بقوة قوامها سرية بالقرب من منطقة روفنوبل، وتم تدمير دبابات وعربات قتالية وقوة بشرية وبعد أن تكبد خسائر تراجع العدو.كما لفت تشيخوف إلى أن مدفعية التجمع دمرت باتجاه محور زابوروجيه شاحنة صغيرة تقل قوميين في منطقة نوفودانيلوفكا وطاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي في منطقة بيلوجوري، ومدفع هاوتزر " أم 777" أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.

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