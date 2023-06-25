https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-50-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-7-عربات-قتالية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078465225.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع قضت على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، فضلا عن تدمير 7 عربات قتالية على... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T03:53+0000
2023-06-25T03:53+0000
2023-06-25T03:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "في سياق القتال (على محور جنوب دونيتسك) دمرت سرية الكابتن ألكسندر بولاتوف سبع مركبات قتالية مدرعة، كما تم القضاء على أكثر من خمسين قوميًا". مشيرا إلى أن "العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة".وأشاد رئيس المركز الصحفي بالشجاعة والبطولة الذي يظهرها مقاتلو التجمع أثناء القيام بمهامهم القتالية.ولفت تشيخوف إلى أن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية.وتكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا الاتحادية، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها .
https://sputnikarabic.ae/20230625/الدفاع-الروسية-قوات-تجمع-الشرق-تصد-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه-1078464993.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك
03:53 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 03:57 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع قضت على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا، فضلا عن تدمير 7 عربات قتالية على محور جنوب دونيتسك .
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "في سياق القتال (على محور جنوب دونيتسك) دمرت سرية الكابتن ألكسندر بولاتوف سبع مركبات قتالية مدرعة، كما تم القضاء على أكثر من خمسين قوميًا
". مشيرا إلى أن "العدو تراجع بعد تكبده خسائر جسيمة".
وأشاد رئيس المركز الصحفي بالشجاعة والبطولة الذي يظهرها مقاتلو التجمع أثناء القيام بمهامهم القتالية.
ولفت تشيخوف إلى أن قوات التجمع صدت هجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تدمير دبابات ومدرعات قتالية وقوة بشرية.
وتكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا الاتحادية، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها .