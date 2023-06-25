https://sputnikarabic.ae/20230625/العاهل-الأردني-يؤكد-ضرورة-إيقاف-أية-إجراءات-إسرائيلية-تقوض-فرص-تحقيق-السلام-1078480391.html

العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام

العاهل الأردني يؤكد ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، على "ضرورة إيقاف أية إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام". 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T15:15+0000

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2023-06-25T15:15+0000

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وخلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ. ليف، شدد الملك عبدالله الثاني على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد العاهل الأردني على "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة، وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.وأول أمس الجمعة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليهود المتشددين إلى إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون الإسرائيلي في الضفة.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.

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