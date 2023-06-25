https://sputnikarabic.ae/20230625/العراق-يعلن-عن-مباحثات-مع-قطر-بشأن-ملف-الطاقة-تتعلق-بتوريد-الغاز-1078466774.html

العراق يعلن عن مباحثات مع قطر بشأن ملف الطاقة تتعلق بتوريد الغاز

العراق يعلن عن مباحثات مع قطر بشأن ملف الطاقة تتعلق بتوريد الغاز

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،عن إجراء مباحثات مع قطر، بشأن ملف الطاقة، والتي تتعلق بتوريد ‏الغاز، وتأهيل الحقول، وتبادل الخبرات.‏ 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T06:26+0000

2023-06-25T06:26+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أمس السبت، إن "مسألة الاتفاق على تصدير الغاز القطري للعراق تم إحالتها بحسب قرار من مجلس الوزراء إلى وزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المعنية بتوريد الغاز وبحث هذه الموضوعات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار موسى إلى أن "قطر عضو بهيئة الربط الخليجي، واتفاقها مع العراق بشأن ملف الغاز يتضمن تأهيل الحقول وعقد شراكات لتبادل الخبرات والاستعانة كذلك بالخبرة القطرية في هذا الملف بموجب إعلان النوايا الموقع بين البلدين وقد تعلق هذا الموضوع بوزارة الكهرباء يجري التباحث بهذا الشأن بين البلدين".يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار العراق، في منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، وشهد مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توقيع "إعلان نوايا مشترك"، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات "الطاقة" و"النقل الجوي والبري"، منها مذكرة تعاون لتأسيس "شركة نفط مشتركة" وأخرى لـ"إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية".كما أعلن أمير قطر من العراق، عن اعتزام بلاده في استثمار مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، في عدد من القطاعات داخل العراق، خلال السنوات المقبلة.وبدأ العراق منذ شهر يونيو الجاري، في الاستفادة من مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، من أجل تغطية احتياجاته المحلية، مع زيادة الطلب على الطاقة في فصل الصيف، في محاولة لسد نقص تسبب فيه تراجع إمدادات الغاز الإيراني للبلاد في الآونة الأخيرة.يشار إلى أن العراق يواجه فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي البالغ أكثر من 23 ألف ميغاوات، مقارنة مع إنتاج بلغ 19 ألف في السابق.​​​​​​​

https://sputnikarabic.ae/20230202/وزير-الخارجية-العراقي-نتطلع-للتزود-بالكهرباء-من-السعودية-1073029968.html

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