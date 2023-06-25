https://sputnikarabic.ae/20230625/القسام-استخدام-إسرائيل-للطائرات-في-الضفة-بداية-هزيمتها-أمام-المقاومة-1078466637.html
"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة
"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة
قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في الضفة هو بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:24+0000
2023-06-25T06:24+0000
2023-06-25T06:24+0000
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وأضافت "القسام" خلال حفل تأبين أحد قادتها في قطاع غزة: "شوارع الضفة الغربية أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال الصهيوني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها".وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الأمم-المتحدة-الوضع-في-الضفة-الغربية-قد-يخرج-عن-السيطرة-1078417925.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة
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قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في الضفة هو بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام المقاومة.
وأضافت "القسام" خلال حفل تأبين أحد قادتها في قطاع غزة: "شوارع الضفة الغربية أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال الصهيوني".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".
وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
وتشهد الضفة الغربية
تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.