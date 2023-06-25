عربي
https://sputnikarabic.ae/20230625/القسام-استخدام-إسرائيل-للطائرات-في-الضفة-بداية-هزيمتها-أمام-المقاومة-1078466637.html
"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة
"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة
قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في الضفة هو بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:24+0000
2023-06-25T06:24+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068731846_0:294:3073:2022_1920x0_80_0_0_7ba5059ce2a38bd14f93df2311c1de19.jpg
وأضافت "القسام" خلال حفل تأبين أحد قادتها في قطاع غزة: "شوارع الضفة الغربية أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال الصهيوني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها".وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الأمم-المتحدة-الوضع-في-الضفة-الغربية-قد-يخرج-عن-السيطرة-1078417925.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068731846_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ac54dd49fead525aebc3b947a964583.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

"القسام": استخدام إسرائيل للطائرات في الضفة بداية هزيمتها أمام المقاومة

06:24 GMT 25.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022
فلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للطائرات في الضفة هو بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام المقاومة.
وأضافت "القسام" خلال حفل تأبين أحد قادتها في قطاع غزة: "شوارع الضفة الغربية أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال الصهيوني".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأربعاء الماضي، قتل 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
23 يونيو, 10:46 GMT
وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية دون طيار النار عليها وأحبطتها".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن القصف أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن السيارة.
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسيا06:23 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала