https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بـ11-قذيفة-خلال-10-دقائق-1078488247.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T23:36+0000
2023-06-25T23:36+0000
2023-06-25T23:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على التلغرام انه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية على الاتجاهات التالية: 21:30 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم... 21:40 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بيترفسكي): تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم.وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مناطق-بالبلاد-1078487859.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك بـ11 قذيفة من عيار 155 ملم، خلال 10 دقائق.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على التلغرام انه "تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية
على الاتجاهات التالية: 21:30 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم... 21:40 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بيترفسكي): تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم.
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.