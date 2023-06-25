https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تحول-معقلا-أوكرانيا-إلى-كتلة-من-النار-فيديو-1078467550.html
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T07:40+0000
2023-06-25T07:40+0000
2023-06-25T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.ونتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/16/1077302408_156:0:2359:1652_1920x0_80_0_0_0073529ea6537d5a918978d49aec6955.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.
ونتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل.