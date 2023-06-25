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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تحول-معقلا-أوكرانيا-إلى-كتلة-من-النار-فيديو-1078467550.html
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T07:40+0000
2023-06-25T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.ونتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحول معقلا أوكرانيا إلى كتلة من النار... فيديو

07:40 GMT 25.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
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عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منطقة محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتم قصف المنطقة مع المسلحين المتواجدين فيها ومخزون الذخيرة بأسلحة عالية الدقة بعد اكتشاف المنطقة المحصنة.
ونتيجة الضربة، دمرت مواقع الأوكرانيين وأسلحتهم وذخائرهم بالكامل.
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