https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تدمر-المدافع-ذاتية-الدفع-الأمريكية-بالادين-1078466947.html
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
دمرت المدفعية الروسية مدفعية أمريكية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" وطاقم "هاون" على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:49+0000
2023-06-25T06:49+0000
2023-06-25T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا لبيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي، قام طاقم مدفع "غياتسينت-إس" ذاتي الدفع تحت قيادة الرقيب فلاديمير كازناتشيف بتدمير مدفعية "بالادين" من صنع أمريكي في منطقة بيستشانايا.وأضاف أن "طاقم المدفعية ذاتية الدفع" أكاتسيا" دمر طاقم الهاون للعدو في منطقة نوفوسيلوفسكوي".بالإضافة إلى ذلك، فإن المروحيات الهجومية قد ضربت تكدس القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الرابع عشر الآلي المنفصل ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.كما أشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" إلى تدمير طائرة مسيرة معادية أمريكية الصنع من طراز "بوما" بالقرب من قرية دفوريتشينوي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/المروحيات-الروسية-تضرب-لواءين-أوكرانيين-بالصواريخ-والقنابل-1078466434.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
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دمرت المدفعية الروسية مدفعية أمريكية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" وطاقم "هاون" على محور كوبيانسك.
وفقًا لبيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي، قام طاقم مدفع "غياتسينت-إس" ذاتي الدفع تحت قيادة الرقيب فلاديمير كازناتشيف بتدمير مدفعية "بالادين" من صنع أمريكي في منطقة بيستشانايا.
وأضاف أن "طاقم المدفعية ذاتية الدفع" أكاتسيا" دمر طاقم الهاون للعدو في منطقة نوفوسيلوفسكوي".
بالإضافة إلى ذلك، فإن المروحيات الهجومية قد ضربت تكدس القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الرابع عشر الآلي المنفصل ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.
كما أشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" إلى تدمير طائرة مسيرة معادية أمريكية الصنع
من طراز "بوما" بالقرب من قرية دفوريتشينوي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.