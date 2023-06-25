عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/القوات-الروسية-تدمر-المدافع-ذاتية-الدفع-الأمريكية-بالادين-1078466947.html
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"
دمرت المدفعية الروسية مدفعية أمريكية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" وطاقم "هاون" على محور كوبيانسك. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T06:49+0000
2023-06-25T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_0:208:3167:1989_1920x0_80_0_0_9ba24df7bd71b6f813697c9c8f07791b.jpg
وفقًا لبيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي، قام طاقم مدفع "غياتسينت-إس" ذاتي الدفع تحت قيادة الرقيب فلاديمير كازناتشيف بتدمير مدفعية "بالادين" من صنع أمريكي في منطقة بيستشانايا.وأضاف أن "طاقم المدفعية ذاتية الدفع" أكاتسيا" دمر طاقم الهاون للعدو في منطقة نوفوسيلوفسكوي".بالإضافة إلى ذلك، فإن المروحيات الهجومية قد ضربت تكدس القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الرابع عشر الآلي المنفصل ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.كما أشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" إلى تدمير طائرة مسيرة معادية أمريكية الصنع من طراز "بوما" بالقرب من قرية دفوريتشينوي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/المروحيات-الروسية-تضرب-لواءين-أوكرانيين-بالصواريخ-والقنابل-1078466434.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cb16ecc709d9265a1ab3231d314fc691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر المدافع ذاتية الدفع الأمريكية "بالادين"

06:49 GMT 25.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
دمرت المدفعية الروسية مدفعية أمريكية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" وطاقم "هاون" على محور كوبيانسك.
وفقًا لبيان صادر عن ممثل وزارة الدفاع الروسية، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" سيرغي زيبنسكي، قام طاقم مدفع "غياتسينت-إس" ذاتي الدفع تحت قيادة الرقيب فلاديمير كازناتشيف بتدمير مدفعية "بالادين" من صنع أمريكي في منطقة بيستشانايا.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المروحيات الروسية تدك لواءين أوكرانيين بالصواريخ والقنابل
06:10 GMT
وأضاف أن "طاقم المدفعية ذاتية الدفع" أكاتسيا" دمر طاقم الهاون للعدو في منطقة نوفوسيلوفسكوي".
بالإضافة إلى ذلك، فإن المروحيات الهجومية قد ضربت تكدس القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الرابع عشر الآلي المنفصل ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل.
كما أشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" إلى تدمير طائرة مسيرة معادية أمريكية الصنع من طراز "بوما" بالقرب من قرية دفوريتشينوي، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات "التمرد المسلح" في روسيا06:23 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала