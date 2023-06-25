https://sputnikarabic.ae/20230625/الكرملين-روسيا-ممتنة-للوكاشينكو-لتوسطه-في-حل-الخلاف-مع-فاغنر-1078478109.html

الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر

الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر

الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنر، وزيلينسكي يعتبر أن الوقت حان لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T13:53+0000

2023-06-25T13:53+0000

2023-06-25T13:53+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

مصر

أخبار مصر الآن

تونس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/19/1078477564_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_70e5dbaf1e9bc21bd45c9922b8e27c20.png

الكرملين : روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه لحل الخلاف مع فاغنر ، زيلينسكي : حان الوقت لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة الكرملين : روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه لحل الخلاف مع فاغنر ، زيلينسكي : حان الوقت لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة

بيان إسرائيلي نادر يصف عنف المستوطنين بالإرهاب ويؤكد أنه يضر بالدولة، ومستوطنون يفتحون النار على قرية "أم صفا" الفلسطينية وسط الضفة الغربية.وتنسيقية المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي، ومصر وتونس تتخذان موقفا معارضا لشروط صندوق النقد... فكيف تسير الاتفاقات؟الكرملين: روسيا ممتنة للوكاشينكو لتوسطه في حل الخلاف مع فاغنرأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ظل يمارس عمله في الكرملين طوال اليوم وأنه لا خطط لأن يلقي خطابا في وقت قريب، معربا عن امتنان روسيا للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لتوسطه في حل التمرد العسكري.وأعلن يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها وتغادر إلى المعسكرات الميدانية.جاء ذلك بعد محادثات أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مع بريغوجين، حيث وافق الأخير على مقترح للوكاشينكو لوقف تحركات مجموعة "فاغنر" على الأراضي الروسية، واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد.وأجهضت روسيا تمردا مسلحا لمجموعة فاغنر دون أي تصعيد خطير في أقل من 24 ساعة، من خلال تعاون مثمر مع رئيس بيلاروسيا لوكاتشينكو، حيث أعلن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، أنه سيتم إعادة قواته إلى مواقعها والامتثال للتهدئة.ووفقا للكرملين، فإن لوكاشينكو كان على معرفة شخصية ببريغوجين منذ نحو 20 عاما. وقد وافق الأخير على وقف تحركات "فاغنر" على الأراضي الروسية، واتخاذ إجراءات إضافية لخفض التصعيد، وأعلنت روسيا انتهاء الأزمة، وأوضحت أن قائد قوات فاغنر سيغادر إلى بيلاروسيا، مشيرة إلى إسقاط التهم الجنائية عنه.وأشار سماق إلى أن رد الفعل الغربي كان حذرًا في مراقبته لهذه المشكلة، خاصة الخارجية الأمريكية وصداها في أوروبا، لافتا إلى أن أمريكا كانت بصدد اتخاذ مجموعة عقوبات على فاجنر لكنها أرجأت هذه الخطوة، لكن الغرب كان سعيدا بهذه الاضطرابات وكان يؤمل أنها تتطور على عكس ما حدث.زيلينسكي يعتبر أن الوقت حان لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحةاعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنّ قواته تحمي أوروبا من القوات الروسية، داعيا إلى تزويد جيشه بـ"كلّ الأسلحة اللازمة"، بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-16".وقال زيلينسكي في خطابه اليومي، إنّ "أمن الجناح الشرقي لأوروبا يعتمد فقط على دفاع أوكرانيا"، مضيفا "حان الوقت الآن لتقديم كلّ الأسلحة اللازمة للدفاع".كما حضّ الرئيس الأوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتلة وأنظمة تكتيكية صاروخية من نوع "أتاكمز"، التي يبلغ مداها 300 كيلومتر.وقبل أيام، أعلن زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، احتياجات أوكرانيا الدفاعية.كان السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، قد حذر من تصعيد الحرب في أوكرانيا، حيث تلتزم بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون بتوفير مزيد من الأسلحة لمساعدة زيلينسكي.وأضاف حسون أن "الأمر الآخر هو أن زيلينسكي لا يدرك حقا أن هذه الأسلحة لن تغير في موازين القوة في ساحة القتال، ولكنه يعتقد أن الأسلحة ستساهم في استمرارية الحرب الروسية الأوكرانية إلى ما لا نهاية، بالتالي يمكن أن يكون مقتنع أن الأسلحة التي ستزودها به الدول الأوروبية وحلف الناتو وأمريكا قادرة على تحقيق انتصار على الجيش الروسي، وهذا أمر غير صحيح وغير واقعي على أرض الواقع".بيان إسرائيلي نادر يصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب" ويؤكد أنه يضر بالدولة ومستوطنون يفتحون النار على قرية "أم صفا" الفلسطينية وسط الضفة الغربيةاعتبرت إسرائيل أن عنف المستوطنين اليهود "إرهاب قومي" يزيد من الهجمات الفلسطينية ويضر بالشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في "محاربة الإرهاب".جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وقائد الشرطة كوبي شبتاي، على خلفية تجدد هجمات المستوطنين الذين أحرقوا في وقت سابق اليوم، منازل وسيارات في إحدى القرى وسط الضفة الغربية.وقال البيان: "في الأيام الأخيرة، تم تنفيذ اعتداءات عنيفة من قبل مواطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين أبرياء في الضفة الغربية".وأضاف: "هذه الهجمات مخالفة لكل القيم الأخلاقية واليهودية وهي أيضا إرهاب قومي بكل معنى الكلمة، ويجب الالتزام بمكافحتها".كما دعا البيان قادة المستوطنات إلى "التنديد العلني بأعمال العنف هذه والانضمام إلى مكافحتها".في الوقت نفسه، فتح مستوطنون مسلحون ببنادق آلية النار تجاه بلدة "أم صفا" الفلسطينية وسط الضفة الغربية، وذلك خلال اقتحامها وإحراق عدد من المنازل والسيارات.وأضاف الرقب أن ما قالته اللجنة هو اعتراف واضح بجريمة المستوطنين، التي تزايدت بتحريض من الحكومة اليمينية المتطرفة، لافتا إلى أن ما يفعلونه كان بهدف وضع الفلسطينيين أمام خيارات كلها صعب: إما أن يقبلوا العيش داخل دولة يهودية، أو يرحلوا، أو يستعدوا للحرب.تنسيقية المقاومة العراقية تحذر الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقيأصدرت تنسيقية المقاومة العراقية بيانا حذرت فيه الولايات المتحدة من الاستمرار في انتهاك السيادة والدستور العراقي، وهددت باتخاذ إجراءات جوابية.في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد أخيرا.وقالت الهيئة التنسيقية إنها مازالت تشهد استمرار تعنت الأمريكيين بطغيانهم وتدخلهم السافر في شؤون البلد، وعدم احترام سيادته، محذرة من استمرار تواجد القواعد العسكرية وقواعد الطيران العسكري، بما فيها المسيرات التجسسية، وهو ما يحتم على المقاومة القيام بواجبها الشرعي والوطني بالرد المناسب، ردا على الانتهاكات.وأضاف البيان أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، وبناءً على الجهود التي تنوي الحكومة القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من هذه الانتهاكات.وأضاف الشرع أنه يبدو أن هناك اتفاقية جديدة لبدء مرحلة جديدة في العراق وهناك مخططات جديدة لنزع السلاح من الشرق الأوسط وربما المرحلة القادمة ستختلف كثيرا عن المراحل السابقة، فقد أيقن الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تلعب خلال الفترة المقبلة أي دور جديد أو مؤثر، لذلك لابد للعراق أن يمتلك قراره بيده وأن يكون له سيادة عراقية خالصة بعيدة تماما عن أي تدخلات خارجية سواء كانت أمريكية أو غربية".اقتصاديا... مصر وتونس تتخذان موقفا معارضا لشروط صندوق النقد... فكيف تسير الاتفاقات؟تحولت مواقف مصر وتونس من قبول الشروط التي كان يفرضها صندوق النقد الدولي عليهما إلى رفض، بل وهجوم مضاد على هذه الشروط التي يسمح من خلالها الصندوق بتقديم قروضه ودعمه سواء النقدي أو العيني المتمثل في شهادة الثقة في الاقتصاد.مصر بدأت إعلان الرفض على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن عملية تعويم الجنيه المصري من جديد سوف تؤثر على الشعب المصري. السيسي طالب ضمنيا صندوق النقد الدولي بتفهم ظروف بلاده، بعد أن قال إن سعر الصرف في بلاده أصبح "أمنا قوميا"، كما لا يمكن لحكومته الاقتراب منه إذا كان سيؤثر على حياة المصريين.كانت المراجعة الأولى مع صندوق النقد قد أرجئت لعدم تنفيذ البلاد المتعطشة للسيولة الدولارية للطلبات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وكان أهمها سعر الصرف المرن، وتنفيذ برنامج لبيع شركات مملوكة للدولة.الموقف المصري هو نفس الموقف التونسي، حيث أبلغ الرئيس قيس سعيد مديرة الصندوق خلال اجتماع في باريس أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لتونس تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد.أكد أن أي خفض للدعم، خاصة الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة، مذكرا بالاحتجاجات الدامية التي هزت تونس عام 1983، بعد أن رفعت الحكومة آنذاك سعر الخبز .وأضاف البزركان إلى أن كثيرا من الشعوب تعتقد أن شروط الصندوق دائما تكون مجحفة في ضوء سوابقه مع دول أخرى، وهذا ما يفسر موقف الرئيس المصري والتونسي، استجابة للرأي العام خوفا من الاضطرابات الاجتماعية وهو السبب الذي يكمن وراء موقف الرئيسين المصري والتونسي.

مصر

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, аудио